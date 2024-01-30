Silahla başından vurulmuş olarak bulunan genç, yaşam mücadelesi veriyor

Elbistan’da, mezarlıkta silahla başından vurulmuş şekilde bulunan genç, ağır yaralı olarak hastanede tedavi altına alındı.

Olay, ilçeye bağlı kırsal Hasankendi Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara göre, 26 yaşındaki M.H. adlı genç, mahalle mezarlığında başından silahla vurulmuş şekilde bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan M.H., Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavisine devam edilen talihsiz gencin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirilirken jandarma ekipleri de olayın meydana geldiği mezarlık ve çevresinde geniş çaplı inceleme başlattı. Olay yerinde bulunan tabancaya da el konulurken M.H.’nin yaşamına son vermek istediği ihtimali üzerinde duruluyor.