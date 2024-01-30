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Irak'ın kuzeyindeki barınma kampından kaçan 2 PKK'lı terörist teslim oldu

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Irak'ın kuzeyindeki barınma kampından kaçan 2 PKK'lı teröristin, Habur'daki hudut karakoluna teslim olduğu bildirildi.

Irak'ın kuzeyindeki barınma kampından kaçan 2 PKK'lı terörist teslim oldu mask
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Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Pençe serisi operasyonları ile inlerine girdiğimiz terör örgütü PKK'dan kaçışlar devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki barınma kampından kaçan 2 PKK'lı terörist, Habur'daki hudut karakolumuza teslim oldu. Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır." ifadeleri kullanıldı.

# Türkiye

30 Oca 2024 - 19:38 AA Ankara- Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı

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