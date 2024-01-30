Türk şirketine ABD'de "en iyi tabanca" ödülü

YAVUZ FIREARMS'tan yapılan açıklamaya göre, Giresun merkezli silah üreticisi, dünyanın en büyük sivil silah pazarlarından biri olan ABD'deki ihracat başarılarını ödülle taçlandırdı.

YAVUZ 14/MC P35 model tabanca, 22 yıldır düzenlenen ve NRA'nın jürilerinin değerlendirmeleriyle verilen American Rifleman Golden Bullseye Ödülü'nü kazanarak 2024 yılının "en iyi tabancası" seçildi.

Prestijli ödülü kazanarak başarısını kanıtlayan YAVUZ FIREARMS, aynı zamanda bu ödülü almaya hak kazanan ilk Türk şirket oldu.

9x19 mm kalibre, 840 gram ağırlık ve 15'lik şarjöre sahip YAVUZ 14 / MC P35; kalitesi, ergonomisi, yenilikçiliği ve performansı ile NRA jürileri tarafından bu ödüle layık görüldü.

YAVUZ 14/MC P35 aynı zamanda John Browning tarafından 1922'de tasarlanan efsanevi P35 modelinin de devamı niteliğini taşıyor. YAVUZ FIREARMS, 100 yılı aşkın süredir meraklıların favorisi olan bu modeli, klasik çizgileri ve ayırt edici özelliklerini koruyarak modern bir anlayışla yeniden dünyaya kazandırdı.

YAVUZ FIREARMS Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Cürgül, konuya ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu başarı sadece YAVUZ FIREARMS ve ihracat markamız GİRSAN için değil, tüm Türk savunma sanayisi için önemli bir dönüm noktası olarak tarihe geçti. Şirketimizin mükemmelliğe ve inovasyona olan bağlılığı ile kazandığımız bu ödül sayesinde global pazardaki gücümüz bir kez daha teyit edildi. Dünyanın önde gelen silah üreticilerini geride bırakarak bu ödülü ilk kez Türkiye'ye kazandırmanın haklı gururunu yaşarken şanlı Türk ordumuzun ve polisimizin yıllarca gururla kullandığı efsanevi tabanca YAVUZ'u yenilenmiş model gamı ile ülkemizdeki kullanıcılara tekrardan kazandırmanın da heyecanını taşıyoruz."

55 ülkeye ihracat başarısı

YAVUZ FIREARMS, yurt dışında GİRSAN adıyla ürünlerini 55 ülkeye ihraç ediyor ve birçok ülkenin silahlı kuvvetlerinin resmi tedarikçisi konumunda bulunuyor. Aynı zamanda Türk Silahlı Kuvvetlerinin de resmi tedarikçisi olan YAVUZ FIREARMS, bir dönemin efsanesi olan YAVUZ tabancalarını modern bir anlayışla yeniden Türk kullanıcılara kazandırıyor.

Giresun'da 10 milyon dolar yatırımla yeni bir üretim üssü kuran YAVUZ FIREARMS, üretim kapasitesini artırdı ve AR-GE faaliyetlerine hız verdi.

1994'ten beri yerli ve milli tabanca üretimi yapan şirketin ürün yelpazesinde YAVUZ-16, YAVUZ-1911, YAVUZ-14, YAVUZ-9 gibi ikonik tabanca modellerinin yanı sıra MC-312 gibi av tüfekleri de bulunuyor. Şirketin ürünleri Türkiye'de Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ'de satışa sunuluyor.