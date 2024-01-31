TAŞINMAZ SATIŞ İLANI

Örnek No:55*

T.C.

ELBİSTAN

İCRA DAİRESİ

2021/501 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/501 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kahramanmaraş İl, Elbistan İlçe, CUMHURİYET Mahalle/Köy, 1487 Ada, 2 Parsel, 1 Nolu Bağımsız Bölüm Değerlemeye konu taşınmaz Tapu Kaydına göre: Kahramanmaraş ili, Elbistan ilçesi, Cumhuriyet mahallesi, Şehiryeri mevkii, 1487 ada 2 nolu parselde, binanın zemin katında, 1 nolu bağımsız bölümde, 8/156 arsa payına sahip, Dükkan vasfındadır. Taşınmaz, borçlu adına tam hisse oranı ile kayıtlıdır.Adresi çevre özellikleri: Konu taşınmazlar, Kahramanmaraş İli, Elbistan ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Hacı Bektaş

Veli Caddesi, ipek Apt., No:19/A-C adresindedir. Taşınmaz Şahinbey Caddesi ve Hacı Bektaş Veli caddesinin kesiştiği yerdedir. Taşınmaz, Cem evine 400,Hacı Bektaşı Veli İ.Ö.O? na 150 ve Hz. Ali Camiine 410 metre kuş uçumu mesafededir. Taşınmazın çevresinde, son 2-3 yıl

içerisinde yapılan lüks apartman tipi konut sayısında artış gözlenmiştir. Konut alanı olarak tercih edilen bölgededir. Bölgenin altyapı hizmetlerinden yararlanması tam olup, ulaşım Cadde üzerinden 20 dk. ara ile geçen belediye ve özel halk otobüsleri ile sağlanabilmektedir

Adresi : Cumhuriyet Mahallesi, Hacı Bektaş Veli Caddesi, İpek Apt., No:44A/1Elbistan / KAHRAMANMARAŞ

Yüzölçümü : 618,20 m2

Arsa Payı : 8/156

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 444.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/02/2024 - 10:07

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/03/2024 - 10:07 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/03/2024 - 10:07

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/04/2024 - 10:07

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kahramanmaraş İl, Elbistan İlçe, CUMHURİYET Mahalle/Köy, 1487 Ada, 2 Parsel, 2 Nolu Bağımsız Bölüm Değerlemeye konu taşınmaz Tapu Kaydına göre: Kahramanmaraş ili, Elbistan ilçesi, Cumhuriyet mahallesi, Şehiryeri mevkii, 1487 ada 2 nolu parselde, binanın zemin katında, 2 nolu bağımsız bölümde, 10/156 arsa payına sahip, Dükkan vasfındadır. Taşınmaz, borçlu adına tam hisse oranı ile kayıtlıdır. Adresi çevre özellikleri: Konu taşınmazlar, Kahramanmaraş İli, Elbistan ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Hacı Bektaş Veli Caddesi, ipek Apt., No:19/A-C adresindedir. Taşınmaz Şahinbey Caddesi ve Hacı Bektaş Veli caddesinin kesiştiği yerdedir. Taşınmaz, Cem evine 400,Hacı Bektaşı Veli İ.Ö.O? na 150 ve Hz. Ali Camiine 410 metre kuş uçumu mesafededir. Taşınmazın çevresinde, son 2-3 yıl

içerisinde yapılan lüks apartman tipi konut sayısında artış gözlenmiştir. Konut alanı olarak tercih edilen bölgededir. Bölgenin altyapı hizmetlerinden yararlanması tam olup, ulaşım Cadde üzerinden 20 dk. ara ile geçen belediye ve özel halk otobüsleri ile sağlanabilmektedir

Adresi : Cumhuriyet Mahallesi, Hacı Bektaş Veli Caddesi, İpek Apt. No:44A/2 Elbistan / KAHRAMANMARAŞ

Yüzölçümü : 618,2 m2

Arsa Payı : 10/156

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 408.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/02/2024 - 10:18

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/03/2024 - 10:18 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/03/2024 - 10:18

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/04/2024 - 10:18

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kahramanmaraş İl, Elbistan İlçe, CEYHAN Mahalle/Köy, 286 Ada, 29 Parsel, 9 Nolu Bağımsız Bölüm Değerlemeye konu taşınmaz Tapu Kaydına göre: Kahramanmaraş ili, Elbistan ilçesi, Ceyhan mahallesi, Şakirbaba mevkii, 286 ada 29 nolu parselde, binanın birinci katında, 9 nolu bağımsız bölümde, 8/400 arsa payına sahip, Büro vasfındadır. Taşınmaz, borçlu MUSTAFA İPEK

adına tam hisse oranı ile kayıtlıdır. Adresi çevre özellikleri: Konu taşınmaz, Kahramanmaraş İli, Elbistan ilçesi Ceyhan Mahallesi, Ahmet Karacabey Caddesi, Şakirbaba Sokak, Aksiyon İş Merkezi No:18 adresindedir. Taşınmaz, Çarşı Camii?ne 120, Denizbank?a 110, Türkiye Ekonomi Bankası?na 150, Teknosa mağazasına 30 metre kuş uçumu mesafededir. Aksiyon İş Merkezi Elbistan?da isim yapmış ve bilinen bir binadır. Ticari yoğunluğa sahip cadde üzerindedir. Çevredeki binaların zemin katları dükkan, üst katları büro-ofis veya meskendir. Taşınmaz ticari fonksiyonun yüksek olduğu bölgededir. Taşınmazın bulunduğu bölge 6-7 Şubat depremlerinden en yoğun etkilenen yerlerdendir.

Adresi : Ceyhan Mahallesi, Ahmet Karacabey Caddesi, Şakir Baba Sokak, Aksiyon İş Merkezi, No:9 Elbistan / KAHRAMANMARAŞ

Yüzölçümü : 403,30 m2

Arsa Payı : 8/400

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 145.188,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/02/2024 - 10:29

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/03/2024 - 10:29 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/03/2024 - 10:29

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/04/2024 - 10:29

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.