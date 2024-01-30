Başkan Gürbüz: “7 mahalledeki 10 bin konutta incelemeler tamamlandı”

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Dünya Bankası ve Birleşmiş Milletler ortaklığında yürütülen protokol çerçevesinde ilçe merkezinde bulunan 7 mahalledeki hasarsız veya az hasarlı konutların incelemesinin tamamlandığını söyledi.

İncelemenin tamamen ücretsiz yapıldığının altını çizen Başkan Gürbüz, kalan 7 mahalledeki konutlarla birlikte toplamda 38 bin konutun röntgeninin çekileceğini ve artçıların olası zararlarının tespit edileceğini hatırlattı.

Artçı depremlerin devam ettiği bu dönemde incelemelerin önem arz ettiğine vurgu yapan Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, mimar ve mühendislerden oluşan ekiplerin de bu noktada önemli bir işlev üstlendiğini dile getirdi.

Yaklaşık 10 bin TL tutarındaki incelemenin tamamen ücretsiz şekilde yapıldığına değinen Başkan Gürbüz, “Şehrimizde az hasarlı ya da hasarsız yaklaşık 38 bin konutumuzda incelemeler yaptırıyoruz. Merkezde 14 mahallemizi kapsayan; Dünya Bankası ve Birleşmiş Milletlerle imzaladığımız protokolü devam ettiriyoruz. Şuana kadar 7 mahallemizde çalışmalar tamamlandı. Ekipler, sahada hummalı şekilde çalışmaya devam ediyor. İnşallah en kısa sürede de buralardaki binaların depremsellik açısından röntgeni çekilmiş olacak” dedi.

Vatandaşların, evlerinde güven içinde oturmalarını önemsediklerini anlatan Başkan Gürbüz, “Asrın felaketinin ikinci merkez üssü Elbistan’da 20 bin bağımsız bölüm yıkıldı. Biz de vatandaşlarımızın can güvenliğini esas alarak BM ve Dünya Bankası ile protokol imzalamıştık. Bu protokol çerçevesinde de Elbistan’a 350 milyon liralık hibe desteği aldık. Alınan destekle tam 10 bin aile ziyaret edildi, 38 bin hafif hasarlı ve hasarsız konutun incelemesi başlatıldı. Sahada mimar ve mühendislerden oluşan teknik ekipler 14 merkez mahallenin 7’sinde çalışmaları tamamladı. Artçı depremlerden sonra hasarsızken hafif hasarlıya dönüşen, hafif hasarlıyken orta hasarlıya dönüşen binaların incelemesi yapılarak raporlanmasını sağlıyoruz.

Ayrıca, yapılan bu çalışmalar neticesinde, maddi durumu zayıf, konutları orta hasarlıya dönüşen 200 depremzedenin güçlendirme işlemini de ücretsiz olarak yapacağız. Böylece afetzedelerin deprem hasarıyla ilgili kafalarındaki soru işaretlerini gidermeye yönelik önemli bir proje de ücretsiz olarak hayata geçirmiş olduk” ifadelerini kullandı.