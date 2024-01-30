72 yatırıma 8 milyar 161 milyon lira bütçe

Kahramanmaraş genelinde 72 yatırıma 2024 yılı için 8 milyar 161 milyon lira bütçe ayrıldı.

Kahramanmaraş Valiliği, Cumhurbaşkanlığı 2024 Yılı Yatırım Programı’nın il genelindeki yatırımlara olan dağılımına ilişkin istatistiki verileri paylaştı.

Buna göre, il genelinde devam eden ve yeni hayata geçirilecek olan 72 yatırıma toplam 8 milyar 161 milyon 463 bin lira bütçe ayrıldı. Bu projelere ek olarak müşterek illerle birlikte yatırım sayısı 90’a, ayrılan bütçe ise 17 milyon 474 bin lira daha artarak 25 milyar 636 milyon liraya yükseliyor.

İl genelinde yatırımların aslan payını tarım sektörü alıyor. Toplam 18 projenin yatırım tutarı 25 milyar 356 milyon lira olarak hesaplandı. 2023 yılına kadar 3 milyar 387 milyon lira harcama yapılan projeler için 1 milyar 901 milyon TL bütçe aktarıldı.

Diğer başat sektörler ise sağlık ve ulaştırma oldu. Sağlık yatırımları için 1 milyar 900 milyon lira, ulaştırma projeleri için de 1 milyar 126 milyon lira kaynak aktarıldı. 2024 yılı için yeni yatırım sayısı ise 20 olarak açıklandı.

2024 Yılı Yatırım Programında yer alan toplam 90 projenin 72’si doğrudan Kahramanmaraş yatırımı iken, 18 proje müşterek iller kapsamında programa alındı. Müşterek iller yatırımları arasında ise en büyük bütçe deprem sonrası yapılacak çalışmalar için değerlendirilecek.