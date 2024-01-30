Aç kalan kurt şehre indi

Elbistan'da kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çektiği sanılan kurt, yerleşim yerinde görüntülendi.

Elbistan'da etkisini sürdüren kar ve dondurucu soğuk hava, yaban hayatını da olumsuz etkiledi. Gündüz saatlerinde yiyecek ararken Çiçek Mahallesi’ne kadar inen bir kurt, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Elbistan-Malatya karayolunda aracıyla seyreden bir vatandaş, mahalle ile ilçe merkezi arasındaki arazide bir kurt olduğunu fark etti. Vatandaş, cep telefonu ile kurdu görüntüledi. Kurdun hızlı adımlarla yerleşim alanlarına doğru ilerlediğini gören vatandaş, korna çalarak kurdun dikkatini çekmeye çalıştı. Mahalle çevresinde bir süre dolaşan kurt, daha sonra gözden kayboldu.