Sebahattin Özdemir, Bahçelievler’e muhtar adayı oldu

Sebahattin Özdemir, Elbistan’ın merkez mahallelerinden Bahçelievler Mahallesi’ne muhtar adayı olduğunu söyledi.

Bahçelievler Mahallesi’nde hizmet bayrağına talip olduğunu belirten Özdemir, “Mahallemizde çözüm bekleyen sorunlar için mücadele etmek için azim ve kararlılıkla bu yola çıktım” dedi.

31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde Bahçelievler Mahallesi için muhtar adayı olduğunu duyuran Sebahattin Özdemir, hizmet eri şiarıyla hareket edeceğinin altını çizdi.

Sorun değil çözüm odaklı bir anlayışla mahallesindeki herkesle birlik ve beraberlik içinde görev yapacağını vurgulayan Özdemir, “Mahallesi için dertlenen ve her hareketini sorumluluk bilinciyle yapan bir muhtarlık sergileyeceğim. Bahçelievler’in birliği ve beraberliği, dayanışmasıyla Elbistan’ın örnek mahallelerinden biri olmasına katkı sunmak istiyorum. Mahallemin her bir ferdini ailem gibi görüp acıda ve sevinçte beraber olacağız. Mahallemde değişimi sağlamak, kırgınlıkların son bulduğu huzurlu ve 7’den 70’e herkesin ‘işte benim mahallem’ diyebileceği bir Bahçelievler Mahallesi için elimizi taşın altına koyuyorum” şeklinde konuştu.

Tüm mahalle halkından destek talebinde bulunan muhtar adayı Sebahattin Özdemir, “İnşallah, kıymetli mahalle halkımızın desteği ve teveccühü ile seçildiğimiz takdirde ayrı gayrimiz asla olmayacak. Çıktığım yarışta tüm mahalle halkının desteğini bekliyorum. Bu yolda şahsıma ve ekibime duyulan güveni boşa çıkarmayacağımın bilinmesini istiyorum” ifadelerini kullandı.