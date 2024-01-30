Hüseyin Erdoğan: “Karamağara için hizmete talibim”

Hüseyin Erdoğan, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde Elbistan’ın kırsal mahallelerinden Karamağara’ya muhtar adayı olduğunu açıkladı.

Açıklamasında birlik ve beraberlik vurgusu yapan Erdoğan, mahallesine hizmetin en iyisini getirmek için yola çıktığını belirtti.

Karamağara’ya kazandırmayı amaçladığı projelerini de anlatan Hüseyin Erdoğan, mahallesinin sosyal, kültürel ve eğitim alanları ile en büyük geçim kaynağı olan tarım ve hayvancılıkla ilgili çalışmalar yapacağını söyledi.

31 Mart’ta Karamağara için yeni bir başlangıç yapmak istediğini anlatan muhtar adayı Erdoğan, mahalle sakinlerinin desteğini beklediğini hatırlattı.

Sadece mahallede yaşayanlar değil Türkiye’nin değişik illerindeki Karamağaralılarla da istişare ve dayanışma kültürüne önem vereceğinin altını çizen Erdoğan, şöyle devam etti:

“31 Mart’ta yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde Karamağara Mahallesi'nde komşularıma hizmet etmek için muhtar adayıyım. Allah'ın izni ve komşularımın desteğiyle muhtar seçilirsem, Türkiye'nin neresinde bir Karamağaralı varsa onlarla sürekli haberleşip; onların desteğini alarak, Karamağara İçin birlik ve beraberlik içinde el ele vererek hizmet edeceğiz.

Öncelikle; açık kapı muhtarlık bürosu, köylülerimiz için sosyal yaşam alanı kazandıracağız. Köyün belli noktalarına kamera sistemi kuracağız ve her evin kapısında ağaçlandırma çalışmaları yapacağız. Öğrencilerimize kırtasiye desteği sağlayacağız. Üniversitede eğitim gören gençlerimize de burs desteği vereceğiz.

Camimizin, mezarlığımızın, okul ve köy konağımızın bakımı ile tadilatları yapılarak mahallemize yakışır bir hale getireceğiz. Komşularımızın, mahalle halkımızın acı ve tatlı günlerinde yanında olacağız. Sevinci de hüznü de hep beraber paylaşacağız.

Kamu kurumları ve belediyelerle kuracağımız iyi diyalog ve işbirliği ile mahallemize en güzel hizmeti buluşturmanın gayretinde olacağız.

Mahalle halkımızın can damarı olan hayvancılık ve tarım noktasında da üzerimize düşeni en iyi şekilde yapacağız. Meralarımızda hayvanların sulanması için gereken adımları atacağız. Sokak aydınlatmalarındaki eksikleri mutlaka tamamlayacağız.

Karamağara’yı en iyi şekilde temsil edeceğiz. Niyetimiz hayır, akıbetimiz de hayır olur inşallah.”