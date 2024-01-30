Tepebaşı muhtar adayı Sebati Bilir: “Adaylıktan çekilmedim”

Elbistan’ın Tepebaşı Mahallesi muhtar adayı Sebati Bilir, adaylıktan çekildiği ve başka bir adayla birlikte hareket ettiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Adaylığını açıkladığı ilk günden beri kararlı ve emin adımlarla çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Bilir, “Tepebaşı’nın kaderini değiştirmek için çıktığım bu yoldan dönmeyeceğim” dedi.

Kamuoyunda başka bir adayın lehine adaylıktan çekildiği yönünde propaganda yapıldığını dile getiren Tepebaşı Mahallesi muhtar adayı Sebati Bilir, “Seçimlere kısa bir süre kala adaylıktan çekildiğim yönünde bazı bilgiler kasıtlı olarak mahalle sakinlerimize yansıtılmaya çalışılıyor. Herhangi bir sebepten ya da başka bir adayı desteklemek için adaylıktan çekildiğim yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Seçim çalışmalarımıza ekibimizle birlikte devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

Bu tür propagandayı yayanların amaçlarına ulaşamayacaklarını vurgulayan Bilir, “Mahalle halkımız bu söylentilere kulak asmasın. Bu iddiaları ortaya atanlar da amaçlarına ulaşamayacak. Biz, mahallemizin sorunlarını tam anlamıyla tespit ve analiz ederek yetkili kurum ve makamlara sunup yerinde hizmet getirmeye kendimizi adadık. Mahallemizde komşularımızla birebir görüşerek destek istemeye devam ediyorum. Ayrıca Mahallemizde komşularımızın yakın ilgileri için buradan tekrar teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Herkese de samimiyet ve dürüstlük üzere başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.