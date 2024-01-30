Vatan şairi Mehmet Akif anısına turnuvalar devam ediyor

Nurhak Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Servet Karaca, vatan şairi Mehmet Akif Ersoy anısına ‘Türk’ün özü Akif’in sözü’ mottosuyla masa tenisi turnuvası düzenleyeceklerini söyledi.

Karaca, sporun, gençlerin sağlıklı gelişimi ve kötü alışkanlıklardan uzak durmalarındaki katkısına dikkat çekti.

Bu çerçevede de güreşten futbola ve Uzakdoğu sporlarına kadar başta ata sporlarımız olmak üzere birçok branşta turnuvalar düzenlediklerini belirten Nurhak Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Servet Karaca, “Kendisi de sporcu ve güreşçi olan vatan şairi Mehmet Akif Ersoy anısına geçtiğimiz günlerde futbol turnuvası düzenlemiştik. Vatan şairimiz anısına yeni bir turnuvanın da tüm hazırlıklarını tamamladık. ‘Türk’ün özü, Akif’in sözü’ mottosuyla masa tenisi turnuvası düzenliyoruz. Turnuvamız 14 gün sürecek. Çok sayıda sporcunun katılmasını beklediğimiz turnuvaya başvurular 7 Şubat’ta sona erecek. Turnuva sonunda dereceye girenlere kupa, madalya ve başarı belgesi takdim edeceğiz” dedi.