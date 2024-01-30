İlkokulun koridorları ‘Şair ve Yazarlar Sokağı’ oldu

Akedaş İlkokulu’nun koridorları, Elbistan, Afşin ve Ekinözü’nde yetişen şair ve yazarlar başta olmak üzere edebiyat dünyasının yetiştirdiği isimlerin verildiği ‘Şair ve Yazarlar Sokağı’ oldu

Akedaş İlkokulu Müdürü Erol Yorulmaz, uygulamayla ilgili olarak, “Eğitimin yeni sesi yeni nefesi ilkesiyle yola çıkarak öğrencilerimizi öz kültürümüzle ve değerlerimizle buluşturuyoruz. Okulumuzda bulunan beş sınıfımıza şehrimizin değeri, öncüsü, kalem üstatlarımızdan Aşık Mahzuni Şerif, Abdurrahim Karakoç, Karacaoğlan, Celalettin Kurt, Oğuz Paköz, Karacaoğlan ve Eshabil Karademir (Karaozan) üstatların isimlerini verdik. Ayrıca koridorlarımıza Kahramanmaraşlı şairlerimizin resimleriyle birlikte öz geçmişlerini astık. Uygulamamızı başlattık sonra ikinci sınıflarımızdan itibaren öğrencilerimizin şiire, resme karşı ilgileri arttı. Öğrencilerimiz tarafından merak ve ilgiyle karşılandı. Maraş’a has olan bu damarın kurumayacağına şahitlik etmek bizleri mutlu etti” dedi.

Okul ortamını milli ve manevi değerlerle donatarak gönüllere dokunmayı hedeflediklerini belirten Yorulmaz, “ Şair Yazarlar Sokağı’nda öğrencilerimiz ve gelen misafirlerimiz Şair Yazarlar Sokağı sakinlerinin dünyalarında gezinecekler. Şiir şehrinin başkentinin, kalem erbaplarının özgeçmişleriyle birlikte eserleri hakkında kısa bir bilgiye sahip olacaklar. Rabbine, Resulüne, vatanına, bayrağına ve kutlu hedeflere gönül verecekler. Kutlu sevdalara kendini adayacak ve bu toprağa has olan usulle, yani gönle düşeni kalemle ifade etme çıngısı körpe, pak gönüllere düşerken bu topraklarda yeni kalem erbaplarının doğuşuna şahitlik edeceğiz. Bu damar kurumayacak, çağlayanlara dönecek” ifadelerini kullandı