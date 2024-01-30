4 kişilik ailenin açlık sınırı 15 bin lira oldu

TÜRK-İŞ, ocak ayında 4 kişilik aile için açlık sınırını 15 bin 48 lira, yoksulluk sınırını 49 bin 19 lira olarak hesapladı.

TÜRK-İŞ'in, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek için her ay yaptığı "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması"nın Ocak 2024 sonuçları açıklandı.

Araştırma sonuçlarına göre, 2024’ün ilk ayında 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden "açlık sınırı" 15 bin 48 lira oldu.

Gıda, giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen "yoksulluk sınırı" ise 49 bin 19 lira olarak hesaplandı. Araştırmada, bekar bir çalışanın "yaşama maliyeti" aylık 19 bin 630 lira olarak belirlendi.

TÜRK-İŞ’in, 2023 yılı aralık ayı için açıkladığı açlık sınırı 14 bin 431 TL’ydi. Ocak ayı ile birlikte bu rakam 617 lira daha yükselmiş oldu.