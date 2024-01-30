Kahramanmaraşlı gemici ve 6 arkadaşı 73 gündür aranıyor

Kdz. Ereğli ilçesinde geçen 19 Kasım günü fırtına sebebiyle askeri mendireğe çarpan Türk Bayraklı Kafkametler adlı yük gemisi çarptıktan bir süre sonra battı. Geminin 12 mürettebatından 5’inin cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp 7 mürettebatı bulmak için 73 gündür çalışmalar devam ediyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti, AFAD ve diğer ekipler denizden ve karadan çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan, Kafkametler’in enkazını kaldırma çalışmaları Denizcilik Genel Müdürlüğü koordinesinde sürdürülüyor.

Aynı gün fırtına sebebiyle ortadan ikiye bölünen ve karaya oturan Kamerun bayraklı Pallada isimli geminin söküm çalışmaları da devam ediyor.