Santa Maria Kilisesi saldırısında kullanılan silah parçalarından bir kısmı ormanlık alanda bulundu

Sarıyer’de bulunan Santa Maria Kilisesi’nde Pazar ayini sırasında gerçekleştirilen silahlı saldırıda kurşunların hedefi olan Tuncer Cihan isimli kişinin hayatını kaybetmesinin ardından olayı gerçekleştiren Tacikistan uyruklu A.K. ve Rusya uyruklu T.D. isimli 2 tetikçi yakalanarak gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan 51 şüpheliden, yabancı uyruklu 23 kişi sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edilmişti. Yakalanan 3’ü Türk toplam 28 şüphelinin polisteki sorgusu devam ederken, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele ekipleri ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü birimleri, Kemerburgaz-Bahçeköy bölgesinde delil araştırmalarını sürdürüyor.

2 kilometrelik alanda 300 polis çalışma yapıyor

2 kilometrekarelik alanda 300 polisin görev yaptığı öğrenildi. Ayrıca hiçbir detayı atlamayan polis ekipleri, olayda kullanıldığı değerlendirilen bir silah ile parçalanmış halde kuru sıkıdan bozma bir silah, olay sırasında kullanılan kar maskesi ve şüphelilerden birine ait mont buldu.