Silah taşımak 1 hafta süreyle yasaklandı

Kahramanmaraş il genelinde Kurtuluş Haftası kapsamında ateşli silahların taşınması 1 hafta süresince yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104.yıl dönümü kutlamaları kapsamında 12 Şubat Kurtuluş Bayramı töreninde ve Kurtuluş Haftası etkinliklerde üzüntü verici olayların yaşanmaması için, 7-12 Şubat 2024 tarihleri arasında meskun mahallerde ve tören alanlarında kurusıkı dahil tabanca ve tüfeklerin ruhsatlı dahi olsa taşınması, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun verdiği yetkiye dayanılarak yasaklandı.

Belirtilen günlerde kurusıkı dahil silah taşıyanlar hakkında Kabahatler Kanunu’na göre yasal işlem yapılacağı hatırlatıldı.