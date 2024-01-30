Benzin ve motorine zam beklentisi

Benzinin litre satış fiyatına 2 lira, motorinin litre satış fiyatına ise 1 lira 40 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Fiyat artışının ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul’da ortalama 40,38 liraya, Ankara’da 41,07 liraya, İzmir’de ise 41,29 liraya yükseldi. Motorin fiyatları ise İstanbul’da ortalama 43,02 liraya, Ankara’da 43,78 liraya ve İzmir’de 43,97 liraya yükseldi.

Dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.