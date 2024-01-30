- Ekonomi

Benzin ve motorine zam beklentisi

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Benzinin litre fiyatına 2 lira, motorinin litre fiyatına ise 1 lira 40 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

Benzin ve motorine zam beklentisi mask
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Benzinin litre satış fiyatına 2 lira, motorinin litre satış fiyatına ise 1 lira 40 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Fiyat artışının ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul’da ortalama 40,38 liraya, Ankara’da 41,07 liraya, İzmir’de ise 41,29 liraya yükseldi. Motorin fiyatları ise İstanbul’da ortalama 43,02 liraya, Ankara’da 43,78 liraya ve İzmir’de 43,97 liraya yükseldi.

Dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

30 Oca 2024 - 10:25 İHA İstanbul- Ekonomi

Mahreç  İha

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