Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Kendi roketimize nasıl kulp takacaklar yaşayıp göreceğiz”

Erdoğan, Türk astronot Alper Gezeravcı’nın uzaya gönderilmesi ile ilgili ’turistik gezi’ yorumlarına ilişkin de, "Esasen bizim yaptıklarımıza onların hayalleri bile yetişemez. İnşallah önümüzdeki dönemde kendi roketimizi işte bu programlarla yetiştirdiğimiz astronotlarımızla uzaya göndereceğiz. Bakalım o zaman bu güruh, kendi roketimize nasıl bir kulp takacak yaşayıp göreceğiz" ifadelerini kullandı.

AK Parti’nin Eskişehir Aday Tanıtım Toplantısı sonrası gençlerle buluşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gençlere yönelik yapılan çalışmaları ve projeleri anlattı. Çeşitli müjdeler veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerin merak ettiği soruları da yanıtladı. Uzay çalışmaları hakkında müjde vererek, astronot yetiştirme programına değinen Erdoğan, Türk astronot Alper Gezeravcı’nın uzaya gönderilmesi ile ilgili ’turistik gezi’ yorumlarına tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

“Birilerinin gündemi de, önceliği de başka. Kafaları öylesine karışık, kalpleri öylesine nasır tutmuş durumda ki, milletin ortak sevinçlerinden rahatsızlık duyacak, ülkenin ortak kazançlarını sabote etmeye kalkacak kadar zavallı bir haldeler. Ufukları kendi bireysel hırslarından ibaret olan bir güruh, ilk astronotumuz Alper Gezeravcı’nın yaptığı işe ne dediler? ’Turistik gezi.’ Ayıptır. Ne dediler? ’Bu kadar para harcanır mı?’ Evet, devlet olursan adam gibi adam olursan harcanır. Bu turistik gezi değil. Bu sizleri, bu nesli işte uzaya hazırlamak için atılmış adımlardır. Tabii bu işler Bay Bay Kemal’in musluk açılışına benzemez. Ne yapıyordu İstanbul’daki başkanları? Alıyor, götürüyor İstanbul’a orada musluk açılışı yapıyorlar. Ne yapıyorlar? Buradaki gibi bol bol heykel dikmeye gidiyorlar. Internet üzerinden yaptıkları toplantıyı teknoloji devrimi sanmaya, başkalarının bitirdikleri işin düğmesine basıp sahiplenmeye benzemez bunlar. Bu işlerin her birinin arkasında çok büyük vizyon, çok büyük hazırlık, çok büyük emek, çok büyük gayret var. Esasen bizim yaptıklarımıza onların hayalleri bile yetişemez. İnşallah önümüzdeki dönemde kendi roketimizi işte bu programlarla yetiştirdiğimiz astronotlarımızla uzaya göndereceğiz. Bakalım o zaman bu güruh, kendi roketimize nasıl bir kulp takacak yaşayıp göreceğiz. Bunları söylerken elbette gençlerimizin daha pek çok beklentisi, sıkıntısı, derdi, tasası olduğunu da biliyoruz. Hepsi de gündemimizde. Şundan emin olun, gençlerimizin daha önceki meselelerini nasıl biz çözdüysek, bugünkü meselelerini de, bundan sonra ortaya çıkan meselelerini de yine biz çözeriz. Çünkü biz gençlerimizi araç olarak değil, yol arkadaşı olarak, geleceğimizi emanet edeceğimiz cevherler olarak görüyoruz.”

“Gençlerin önünü her alanda biz açtık”

AK Parti ile gençlerin her alanda önünün açıldığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi:

“Bürokraside, üniversitede, iş dünyasında partimizin gençlik kollarında birlikte çalıştığımız binlerce isim biliyoruz. Görüldüğü gibi gençlerimizin önünü her alanda biz açtık. Tabii bunun için sizlerin kendinizi çok iyi yetiştirmeniz gerekiyor. Bu konuda ben sizlere güveniyorum. Rahmetli üstadın, ‘Zaman bendedir ve mekan bana emanettir’ şuurunda gençlik idealini bugün gerçeğe dönüştürecek olan nesil sizsiniz. Kim var diye seslenildiğinde sağına ve soluna bakmadan fert fert ’Ben varım’ cevabını veren, ’Benim olmadığım yerde kimse yoktur’ inancına sahip gençlik hayalimizi asla kaybetmeyeceğiz. Gençler, öyleyse şimdi soruyorum size. Anadolu kıtası büyüklüğündeki dava taşını gediğine koymaya hazır mıyız? Surda açılan mukaddes gedikten akın akın Türkiye Yüzyılı’na doğru koşmaya hazır mıyız? Artık ne yandan esersen es dediğimiz rüzgarın yönüne bakmadan hedeflerimize yürümeye hazır mıyız? ’Mukaddes emaneti ne yaptınız’ diye sorulduğunda alnı ak bir şekilde cevabımızı vermeye hazır mıyız? Medeniyetimize, inancımıza, tarihimize, kültürümüze layık bir şahlanışta ayağa kalkmaya hazır mıyız? İşte benim milletimin gençliği bu. İşte benim gönlümün geçtiği bu. İşte benim geleceğimin gençliği bu. Rabbim hepinizden razı olsun. Sevgili gençler hayat, doğumdan ölüme kadar süren ve nesillerden nesillere aktarılan bir bilgi, tecrübe, birikim devridaimidir, mücadele sürecidir. Kendinizi geliştirmeyi ve mücadeleyi bıraktığınız anda maddi ve manevi her anlamda yıkıma uğramanız kaçınılmazdır. Her kuşak bir sonraki için önden giden aklı mesabesindedir. Ben sizin bu heyecanınızı görünce 31 Mart akşamını, artık Nebi kardeşimin emaneti devraldığı akşam olarak görüyorum. Siz şu anda karanlığı aydınlatan gençlersiniz. 31 Mart gecesini de sizler aydınlatacaksınız.”

“Gençlerimize taahhüt ettiklerimizi 8 ayda gerçekleştirdik”

Genel seçimlerde gençlere yönelik verilen sözlerin 8 ay içerisinde gerçekleştirildiğine dikkat çeken Erdoğan, “Türk siyasetinde gençleri merkezine alan tek parti AK Parti’dir. Siz bakmayın birilerinin seçim arifesi gençlik edebiyatı yaptıklarına. Onlar, sadece bu işin lafını etmeyi bilir. Onlar, sadece bu işin istismarını yapmayı bilir. Onlar sadece gençleri yalanlarına alet etmeyi bilir. Biliyorsunuz, mayıs ayındaki cumhurbaşkanlığı ve meclis seçimleri için milletimizin takdirine sunduğumuz seçim beyannamemizde gençlerimize yönelik taahhütlerimiz vardı. Seçimlerin üzerinden henüz 8 ay geçmişken, biz bu taahhütlerin hepsini de gerçekleştirdik. İndirimli telefondan ücretsiz internete, üniversite kredi ve burslarının yükseltilmesinden yeni evlenen çiftlere kredi desteğine kadar tüm sözlerimizi tuttuk veya adımını attık. Belediyelerimiz de gençlerimize hizmet konusunda adeta yarış içinde. Sadece son mahalli idareler seçiminin yapıldığı 2019’dan bugüne kadar AK Partili belediyeler, gençlerimizin hizmetine binin üzerinde spor salonu yaptık, binin üzerinde. Çeşitli büyüklükte 621 millet kıraathanesi ve kütüphanesi. Şimdi millet bahçelerine kadın kıraathaneleri yapacağız. Nebi kadınlar için kıraathane yapacağız. Çünkü AK Parti, bir farklılığın ortaya çıktığı oluşumdur. Donanımlarıyla beraber 555 gençlik merkezi ve 541 bilgi evi, hayatın lezzetlerini tadabilmeleri için 525 yöresel lezzet mekanı. Çok amaçlı faaliyetlere hizmet edecek 464 konferans salonu ve 256 tiyatro salonu. Gelişmelerine katkıda bulunmak için 205 müze, 76 bilim merkezi, 51 dijital kütüphane, diğer bilimlerle birlikte yaklaşık 4 bin 300 tesisi sunduk. Sevgili gençler, dikkat ediniz bunlar sadece son 5 yılda sizlere kazandırdığımız hizmetler” diye konuştu.

“Gençler sizlerle gurur duyuyorum”

Konuşmasında tarihi örnek gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şunları söyledi:

“Şayet biz kendi zihin ve gönül hazinemizi sizlere yani ardımızdan gelen nesillere açmazsak tarih önünde sorumlu oluruz. Gençlerimiz de gerçekleştirdiğimiz buluşmaları hasret giderme yanında, işte böyle bir paylaşımın da vesilesi haline getirmeye çalışıyoruz. Gençler ben de sizlerle gurur duyuyorum. Ve Rabbime hamlediyorum. Ya Rab bana böyle genç, dinamik yol arkadaşları nasip ettiğin için sana hamdolsun. Her ne kadar gelişen, teknolojiyle birlikte çeşitlenen yeni iletişim mecraları, klasik usulleri tehdit ediyor olsa da biz onları da kullanarak sizlerle muhabbetimizi kesintisiz sürdürüyoruz. Birinci ve ikinci dünya savaşlarıyla birlikte tesis edilen küresel nizamın temellerinden sarsıldığı bir dönemden geçiyoruz. Türkiye Yüzyılı’nın inşası yolunda kararlılıkla ilerlerken, hiçbir mecrayı ve hiçbir mesajı ihmal etme lüksümüz yok. Bunun için hem yüz yüze hem yaygın olarak kullanılan diğer mecraları kullanarak herkesle ama özellikle de gençlerimizle yakın teşviki mesai yapacağız. Hem kendimizi sizlere anlatacağız hem sizlerin çağı kucaklamanın ötesinde geleceğe uzanan hayallerinden istifade edecek hem de heyecanımızı birleştirerek sinerji oluşturacağız.”