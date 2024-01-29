Galatasaray evindeki yenilmezliğini 29 maça çıkardı

Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Galatasaray evinde karşılaştığı Gaziantep FK’yı 2-1’lik skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla ligde evindeki yenilmezliğini sürdürdü. Aslan Süper Lig’de sahasında son olarak geçtiğimiz sezonun 2. haftasında Giresunspor’a 1-0’lık skorla kaybetti. Cimbom, bu maçtan oynadığı 29 lig karşılaşmasında 27 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Galatasaray, bu sezon ligde RAMS Park’ta oynadığı 12 karşılaşmadan da 3 puanla ayrıldı. Aslan, Süper Lig’de bu sezon evinde puan kaybetmeyen tek takım olarak bulunuyor.