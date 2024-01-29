Fransa’da çiftçiler otoyolları kapatarak Paris’i abluka altına aldı

Avrupa’nın birçok ülkesinde çiftçiler eylemlerine devam ediyor. Fransa’da hükümetin tarım politikalarına ve çevre düzenlemelerine tepki gösteren çiftçiler, hükümetin üzerindeki baskıyı artırarak taleplerinin gerçekleştirilmesi için başkent Paris çevresindeki otoyolları kapatıp, abluka altına aldı. Çiftçiler, traktörlerle Paris çevresindeki A10, A13, A4 ve A6 otoyollarının aralarında bulunduğu 8 noktada yolları kapatırken, bazı yollara ise saman balyaları ile barikat kurdu. Çiftçiler, traktörlerinin üzerine "Öfkeli çiftçi", "Gençken hayalini kurardım, bugün ise ölüyorum", "Sessiz ölmeyeceğiz" yazılı pankartlar astı. Protestoya destek veren bir çiftçi, "Bu çiftçilik için son savaş. Bu bir hayatta kalma meselesi" dedi.

Hükümet 15 bin polis ve jandarma görevlendirdi

Hükümet, çiftçilerin protestosu nedeniyle 15 bin polis ve jandarma görevlendirdi. Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, güvenlik güçlerine protesto karşısında itidalli olmaları çağrısında bulunarak, çiftçileri ise stratejik noktalara müdahale etmemeleri konusunda uyardı. Darmanin, "Hükümet binalarının, vergi dairelerinin, süpermarketlerin zarar görmesine veya yabancı ürünleri taşıyan kamyonların durdurulmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

Darmanin, protestocuların Paris’teki Charles de Gaulle ve Orly havalimanları veya şehrin güneyindeki Rungis uluslararası toptan gıda pazarına müdahale etmesine izin verilmeyeceğini söyleyerek, söz konusu noktalara zırhlı polis araçları konuşlandırıldığını açıkladı.

Çiftçiler Belçika’da da sokağa indi

Belçikalı çiftçiler ise, ülkenin güneyindeki otoyolları kapatarak, traktörlerini başkent Brüksel’deki AB Parlamentosu yakınına park etti.

Çiftçiler çelişkili politikalardan vazgeçilmesini istiyor

Fransa hükümetinin geri adım atarak dizele verilen devlet desteğinin aşamalı olarak kaldırılacağını ve politikanın basitleştirileceğini belirtmesine rağmen çiftçiler, Avrupa Birliği’nin (AB) Yeşil Anlaşması’nın içerdiği pestisit ve herbisit yasaklarına karşı çıkmaya devam ediyor. Brezilya ile Arjantin’den daha fazla sığır eti ithal edilmesini sağlayacak yeni bir AB anlaşmasına da karşı çıkan çiftçiler, hayvan refahıyla ilgili katı kurallara bağlı olmadıkları için söz konusu ülkelerle rekabet etmenin son derece zor olduğunu belirtiyor. Çiftçiler, üretim maliyetlerindeki artış karşısında çevre düzenlemeleri ve haksız rekabet arasında sıkışıp kaldıklarını ifade ediyor. Çiftçilere göre çelişkili politikalar sonucu tarım endüstrisi hem gıda üretimini artırmaya hem de tarımın çevre üzerindeki etkisini azaltmaya çalışıyor.