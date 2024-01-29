Doğu Ekspresi yolculuğu 10 bin liradan başlıyor

Türkiye’nin birçok şehrinden Turistik Doğu Ekspresi ile yolculuk yapmak isteyen vatandaşlar tur operatörleri aracılığıyla biletlerini aylar öncesinden alarak masalsı yolculuğa başlıyor. Yaklaşık 30 saatlik tren yolculuğu vatandaşlara muhteşem manzaralar, derin tarih ve renkli kültürü keşfetmek için unutulmaz bir yolculuk sunuyor. Benzersiz tren macerası, Ankara’dan başlayıp Kars’ta son buluyor. Yolculuk boyunca, tarihi ve kültürel hazinelerle dolu birçok şehir ve kasabadan geçen tren; eski kiliseler, tarihi kaleler ve dokusu bozulmamış köylerle yolcuları geçmişe götürüyor.

Doğu Ekspresi ile Kars turları, tur operatörlerinden erken rezervasyon yapıldığında ekstra avantajları da beraberinde getiriyor. Erken planlama seyahati daha uygun fiyatlara getirirken, tercih edilen vagon tipini seçme ve yeri garantileme fırsatı da veriyor.

Her yaştan gezgin için uygun olan turlar, aileler, arkadaş grupları ve çiftler için harika bir anı oluyor. Doğu Ekspresi ile Kars turları sadece muhteşem manzaralar sunmakla kalmıyor, yolcularına aynı zamanda kültürel ve tarihi bir yolculuk deneyimi yaşatıyor.

Kars turu için saat 15.00’te Ankara eski tren garına gelen vatandaşlar, saat 15.55’te hareket edecek olan TCDD Turistik Doğu Ekspresi yataklı vagonu kompartımanlara yerlerini alarak uzun ve güzel bir tren yolculuğuna başlıyor. Akşam yemeği trenin yemekli vagonunda ekstra olarak alınabiliyor. Konaklama ise trendeki yataklı odalarda yapılıyor. Geçtiği illerde yolculara gezme ve yöreyi görme imkanları da sunan yaklaşık 30 saatlik masalsı yolculuk, Kars’ta son buluyor.