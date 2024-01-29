Gazze’de can kaybı 26 bin 637’ye yükseldi

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 115 gündür devam ediyor. Filistinliler İsrail’in kısıtlamaları ve saldırıları nedeniyle açlık ve barınma sıkıntısıyla mücadele ederken, bölgede can kaybı günden güne artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçleri tarafından son 24 saatte düzenlenen saldırılarda 215 kişinin hayatını kaybettiği, 300 Filistinlinin de yaralandığı duyuruldu. Açıklamada ayrıca, saldırılarının başladığı 7 Ekim tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 26 bin 637’ye, yaralı sayısının ise 65 bin 387’ye yükseldiği aktarıldı. Yaklaşık 700 bin bulaşıcı ve cilt hastalığı ile soğuk algınlığı, ishal ve hepatit vakasının gözlemlendiği vurgulanan açıklamada, Refah’ta yerinden edilenlerin bulunduğu bölgelerde 47 sağlık noktası açıldığı belirtildi.