Yer yer 7 metreyi aşan karda açılan tünelden iş makinesi geçti

Yüksekova ilçe merkezine 50 kilometre uzaklıkta bulunan Dağlıca köyü yolunda yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kar kalınlığı yer yer 7 metreyi geçti. Yolun kapalı olması üzerine Hakkari İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ve Yüksekova İlçe Özel İdare Müdürlüğü Şantiye Şefliği ekiplerince çalışma başlatıldı. 7 metreyi geçen karda güçlükle ilerleyen ekipler, çığ tehlikesine rağmen çalışmalarını sürdürüyor.

Yüksek kesimlerde yaşayan vatandaşların mağdur olmaması için gece gündüz yoğun bir çalışma yürüten ekipler, Dağlıca yolunda kardan tünel yaparak yolu ulaşıma açabildi. 7 metreyi aşan karda yapılan tünel görenleri hayretler içerisinde bırakınken tünelden iş makinesinin geçmesi kış şartlarının zorluğunu gözler önüne serdi.