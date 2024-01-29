Seçime 62 gün kala adaylık düğümü için son viraja girildi

Elbistan’da, yaklaşık 90 bin seçmenin sandık başına gideceği mahalli idareler seçiminde, 1’i bağımsız olmak üzere 3 adayın ismi netleşirken AK Parti ve diğer partilerin adaylarının kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.

Elbistan’ın, önümüzdeki 5 yılı için büyük önem arz eden belediye başkanlığı seçimleri için son viraja girildi. 62 gün sonra çözülecek başkanlık düğümü öncesinde siyasi partilerde adaylar da yavaş yavaş netlik kazanıyor.

Elbistan’da, adayını açıklanan 2 siyasi parti bulunuyor. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Av. Erkan Gürbüz’ü, Memleket Partisi ise Nursel Pekcan’ı aday gösterdi. Salih Horuz ise, bağımsız adaylığını açıklayan tek isim oldu.

Elbistan kamuoyunun merakla beklediği AK Parti’de ise henüz adaylık açıklaması yapılmadı. 24 aday adayının başvuru yaptığı sürecin sonuna yaklaşıldığı ve ismin kısa süre içerisinde belli olacağı bildiriliyor.

Elbistan’da, İYİ Parti, Yeniden Refah Partisi, Büyük Birlik Partisi, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Milli Yol Partisi’nden henüz başkan adaylığı ile ilgili isim telaffuz edilmedi. Bu partilerin de; 31 Mart’taki seçimlerde hangi isimleri aday çıkaracağı da kamuoyunda konuşulan konuların başında geliyor.

Tüm partilerin aday çıkarması halinde Elbistan’daki seçimlerin 9 siyasi parti ve 1 de bağımsız aday arasında geçmesi bekleniyor.