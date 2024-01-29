29 Oca 2024 - 16:24- Güncel G:

30 mahallede elektrikler kesilecek

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Akedaş Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Elbistan’da bazı kırsal mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağını duy...

30 mahallede elektrikler kesilecek mask
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Akedaş Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Elbistan’da bazı kırsal mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu.

Akedaş’tan yapılan duyuruya göre, elektrik kesintileri 30 kırsal mahalleyi etkileyecek. Kesinti, 5 saat sürecek.

Buna göre; Çiçek, Söğütlü, Çıtlık, Demircilik, Özbek, Köseyahya, Gündere, Türkören, Aksakal, Beştepe, Yalıntaş, Gücük, Yalak, İkizpınar, Kavaktepe, Yapılıpınar, Kangal, Toprakhisar, Yoğunsöğüt, Sevdilli, Topallı, Kantarma, Günaltı, Dervişçimli, Karahasanuşağı, Hasanalili, Atmalıkaşanlı, Tapkıran, Tapkırankale ve Armutalan Mahalleleri’ni kapsayacak. Kesinti, 31 Ocak Çarşamba günü 10.00-13.00 saatleri arasında yapılacak.

Duyuruda; kesinti süresince; vatandaşlardan elektrik ile çalışan cihazlarını devreden çıkartması istendi. Ayrıca, yapılacak çalışmaların programlı elektrik kesintisi için belirtilen saatten önce bitmesi halinde kesintiden etkilenen yerlere çalışma bitiminden hemen sonra ilan edilen kesinti bitiş saatinden önce enerji verilebileceği, jeneratör kullanan abonelerin kesinti esnasında güvenlik açısından şebeke ayrıcını açmaları, detaylı bilgi almak ve herhangi bir sorundan kaynaklanan problemler için 186 Akedaş elektrik arıza hattını aramaları hatırlatıldı.

29 Oca 2024 - 16:24 Kahramanmaraş/ Elbistan- Güncel

Mahreç  Sami Yıldız

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