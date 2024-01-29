Haberi olmadan CHP’den belde belediye başkan adayı olarak açıklandı, "AK Partiliyim" diyerek tepki gösterdi

31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri için aday adaylık süreçleri tamamlandı ve partiler belediye başkan adaylarını açıklamaya başladı. Tüm Türkiye’de olduğu gibi Rize’de de merkez, ilçeler ve beldelerde de adaylar belli olmaya başladı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çayeli İlçe Başkanlığı Büyükköy Beldesi’nde Belediye Başkan adaylarının Mevlüt Çağıran olduğunu açıkladı. Açıklamanın ardından ise olanlar oldu. Çağıran, kendisinin eskiden CHP’li olduğunu şimdi ise Adalet ve Kalkınma Partisi’ni (AK Parti) desteklediğini açıklayarak CHP Çayeli İlçe Başkanlığı’nın hatasını düzeltmesini istedi. 2 yakın akrabasından birinin iktidar partisinden seçilmiş mevcut belediye başkanı olduğunu, diğerinin ise aday adayı olduğunu hatırlatan Çağıran, olayı ailelerine yönelik yapılmış kasıtlı bir ‘seçim oyunu’ olarak değerlendirdi.

Kendisine CHP Çayeli İlçe Teşkilatı’ndan geldiklerinde aday olmak istemediğini, ailesinde AK Parti’den mevcut belediye başkanı olduğunu ve amcasının oğlunun da aday adayı olduğunu söylediğini ifade eden Çağıran “CHP Çayeli İlçe teşkilatından benim yanıma gelerek sizi aday gösterelim dediler. Ben de kendi amcamın oğlunun AK Parti’den aday adayı olduğunu, mevcut başkanın da amcamızın oğlu olduğunu ifade ettik. Sonrada ‘Tabi ki sizin adayınızı da destekleriz’ diyerek eski CHP’li olarak bir nezaket gösterdik. Gidip bana daha danışmadan, herhangi bir yazılı kağıt almadan, başvuru almadan benim adıma Büyükköy Beldesi Belediye Başkanlığı’na adaylığım açıklandı. Ben de bunu sosyal medyadan, bize karşı kurulmuş bir komplo olarak gördüm. Çünkü aile olarak iki tane adayımız vardı. Ben ismimin orda geçmemesini istedim. Benim CHP’de bir kaydım yok, teşkilatında herhangi bir ismin yok. Biz AK Partiliyiz, AK Parti’de görev yaptık, AK Parti ile ilgileniyoruz” ifadelerini kullandı.

Geçmişte CHP İlçe Yönetimi’nde yer aldığını ancak şuanda hiçbir bağlantısı olmadığını da sözlerine ekleyen Çağlayan “İlçe başkanı hakkımda eskiden yönetimdeydi demiş. Evet, eskiden yönetimdeydik. Olabilir ama şuanda bir bağlantımız yok. Herhangi bir görevimiz yok, herhangi bir kaydımız da yok. Eskiden yönetimdeydik diye şimdi bizden bir onay almadan bizi aday göstermesi doğru olmadı” şeklinde konuştu.