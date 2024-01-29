Halka tatlısı yapıp satarak aile bütçesine katkı sağlıyor

Onikişubat ilçesi sosyete pazarında tatlı yapıp satan 2 çocuk annesi Esma Erdemir (49), halka tatlısı yapıp, satarak çocukların rızkını çıkarıyor. Erdemir, "Tatlı yapmaya aslında 20 yıl önce başlamıştım, biraz ara vermiştim. Depremden sonra tekrardan tatlı yapıp satmaya başladım. Burada geçimimi sağlıyorum. Tatlı fiyatları çok pahalı değil. Tatlılarımızı tane ve kilo olarak satıyoruz. Şu ana kadar halkın tatlıya ilgisi ve alakası çok güzel. Katkı olmadığı için sadece şekerle yaptığım için çok beğeniliyor. Evde oturan kadınlara ise çalışmalarını tavsiye ediyorum. Kendi ayakları üzerinde dursunlar" dedi.