Düğün magandalarını sosyal medya paylaşımları ele verdi

Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, düğün ve nişan gibi törenlerde havaya ateş açtıkları anları paylaşan 6 kişiyi, sosyal medya incelemesiyle tespit edip tek tek yakalarken 7 adet de tabanca ele geçirildi.

Elbistan’da toplumun kanayan yarası haline gelen düğün, nişan ve asker uğurlama gibi törenlerde havaya silah sıkma olayları tüm uyarılara rağmen ‘gelenek’ adı altında sürüyor. Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaz boyunca aldığı bir dizi tedbirle yaz düğün magandalığına karşı kararlılıkla mücadele etti. Çok sayıda kişiye bu suçtan adli ve idari işlem uygulayan jandarma ekipleri, özel bir çalışmaya daha imza attı.

Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya hesaplarında açık kaynak araştırması yaptı. Onlarca sosyal medya kullanıcısının hesapları geriye dönük olarak titizlikle incelendi. Alembey ve İğde Mahalleleri’nde 6 şahsın; yaz aylarındaki düğün-nişan gibi törenlerde havaya silah sıktıkları anları sosyal medya hesabından paylaştığı belirlendi. Şahısların ikametlerini belirleyen jandarma ekipleri, adli makamlardan alınan arama ve el koyma kararına istinaden eş zamanlı operasyon düzenledi. 5 adreste yapılan aramada; 4 ruhsatlı tabanca ile 3 de kurusıkı tabanca ele geçirildi. Silahlara el konularak 6 şahıs hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı’nın, Elbistan’ın bir huzur kenti olması için sorumluluk sahasında uyuşturucu ve düğün-nişan gibi törenlerde havaya rastgele silah atılması başta olmak üzere tüm suç unsurlarına karşı mücadele ve faaliyetlerini kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.