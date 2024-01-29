Elbistan’da 11 mahalledeki üreticilere düve alım desteği

Elbistan’da, 11 mahalledeki 27 üreticinin damızlık düve alımı için hibe desteği başvurusu uygun bulundu.

Elbistan’da, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Türkvet’e kayıtlı işletmesi olan üreticilere yönelik olarak sunduğu damızlık düve alımı hibe desteğinde hak sahipleri belli oldu.

Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Çitil, ilçe genelindeki 11 mahallede 27 üreticinin hibe desteği almaya hak kazandığını söyledi.

Hibe desteği icmal listesinin askıya çıkarıldığına değinen Çitil, “Yetiştiricilerimiz, Tarım ve Orman Bakanlığımızca belirlenen teknik ve sağlık şartlarına uygun olarak düve yetiştirici merkezlerinden, hastalıktan ari işletmelerden, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden, Tarım Kredi Kooperatifleri ve iştiraklerinden ve yetiştirici/üretici örgütlerinden düve temin edebilecek.

Desteklemeden yararlanacak yetiştiricilere, gebe veya gebe olmayan damızlık düvelerden en az 1 en fazla 50 baş düve alımları karşılığında; Bakanlığımızca belirlenmiş olan birim fiyatlar üzerinden alım bedelinin yüzde 30-50'si oranında hibe verilecektir. Elbistan’da, İğde, Çatova, Söğütlü, Akbayır, Yapraklı, Bahçelievler, Tepebaşı, Büyükyapalak, Güvercinlik, Hacıhasanlı ve Karaelbistan Mahallelerimizdeki işletmelere toplam 504 düve alımı için destek verilecek” dedi.

Çitil, “Düve alımlarıyla ilgili süreç, bakanlığımızca önümüzdeki günlerde açıklanacak. Tüm üreticilerimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.