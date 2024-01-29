Şahin: “KOSGEB’in faizsiz kredi desteği sürmeli”

Elbistan Esnaflar ve Bakkallar Odası Başkanı Kemal Şahin, KOSGEB’in işyeri zarar gören depremzede esnaflara sunduğu faizsiz kredi desteği programının yeniden başlatılması gerektiğini söyledi.

Söz konusu kredi programının, esnaf için can suyu olduğunu belirten Şahin, “Bu destekten yararlanamayanlar için 2.destek paketi açıklanmalı” dedi.

Elbistan Esnaflar ve Bakkallar Odası Başkanı Kemal Şahin, KOSGEB’in, depremde hasar gören veya en az yüzde 30 gelir kaybına uğrayan işletmeler için sunduğu faizsiz kredi desteği programına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Elbistan’daki esnafların büyük bölümünün asrın felaketi nedeniyle işyerlerinin yıkıldığını ve önemli ölçüde gelir kaybına uğradığını ifade eden Şahin, “Afetzede esnafımız, 21 metrekarelik konteynerde ayakta kalma mücadelesi veriyor. KOSGEB’in sunduğu bu kredi paketi, zor günlerden geçen esnafımızın elinden tutmuştu. Ancak şuanda bu desteğe yeni başvurular kabul edilmiyor. Daha önceden başvuru yapanların işlemleri sürüyor. Onların da onaylanan kredilerinin ne zaman yatacağına ilişkin net bir bilgi bulunmuyor.

Elbistan’ımızda, bu destekten yararlanamayan esnaf sayısı ise azımsanamayacak boyutta. Özellikle kış mevsimine girdiğimiz ve ciroların da düştüğü bu dönemde esnafımıza omuz vereceğini düşündüğümüz yeni bir destek paketi hayata geçirilmeli. Deprem dolayısıyla önünü görmekte zorlanan esnafımızın elinden tutacak çalışma bir an önce hayata geçirilmeli” ifadelerini kullandı.