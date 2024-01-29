Kahramanmaraş, karşılıksız çek ve protestolu senet sayısında ilk 30’a girdi

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi, 2023 yılında protesto edilen senet ve karşılıksız çeklere ilişkin verileri paylaştı.

Rapora göre, Kahramanmaraş, karşılık çek oranında Türkiye 28.’si, protesto edilen senet sayısında da Türkiye 21.’si oldu.

Bölge illeri protestolu senet sayısı dağılımına göre ise 2023 yılında Malatya’da 2 bin 21, Erzurum’da bin 557, Van’da bin 270, Elazığ’da 646, Erzincan’da 386, Muş’ta 379, Ağrı’da 355, Iğdır’da 316, Kars’ta 283, Bitlis’te 294, Bingöl’de 214, Hakkari’de 243, Ardahan’da 136 ve Tunceli’de 38 senet protesto edildi.

Kahramanmaraş, protestolu senet sayısı kaydında iller sıralamasında 28’inci oldu. Protestolu senet sayısının en yüksek kaydedildiği iller; İstanbul, Konya, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Gaziantep, Kayseri, Samsun, Manisa, Balıkesir, Kocaeli, Adana, Aydın, Muğla, Hatay, Denizli, Mersin, Şanlıurfa, Ordu, Sakarya, Afyonkarahisar, Diyarbakır, Malatya, Eskişehir, Erzurum olarak açıklandı. Kahramanmaraş’ta 1 yıl içinde toplam 3 bin 210 senet protesto edildi.

Karşılıksız çek sıralamasında Türkiye 21’incisi olan Kahramanmaraş, Türkiye’de 21’inci sırada yer aldı. Kahramanmaraş’ta, 2023 yılında toplam 3 bin 201 çek, karşılıksız işlemi gördü. En fazla karşılıksız çek sayısı ise 514 ile Haziran ayında işlem gördü.