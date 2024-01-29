Uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

Jandarma ekiplerinin, Afşin ilçesinde bir otomobilde yaptığı aramada uyuşturucu madde ile 1 ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Afşin İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, park halindeki bir araçtaki şahısların uyuşturucu madde kullandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Jandarma ekipleri, araçta ve daha sonra içindeki şahısların ikametinde yaptığı yaptığı aramada 71 gram esrar maddesi, kenevir tohumu ve 1 ruhsatsız tüfek ile silaha ait fişek ele geçirdi. Uyuşturucu madde ve tüfeğe el konuldu.

M.Ç., H.K. ve A.A. adlı şüpheliler, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak kabul etmek ve bulundurmak suçundan gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığınca halkın huzur ve güvenliğine yönelik çalışmalara azim ve kararlılıkla devam edileceği vurgulandı.