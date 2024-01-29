Emniyetin operasyonları kararlılıkla sürüyor

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğünce il genelinde icra edilen operasyonel faaliyetlerde; çeşitli suçlara karıştıkları gerekçesiyle yakalanan 61 şahıs tutuklandı.

Kahramanmaraş genelinde il ve ilçe emniyet müdürlüğü ekiplerinin son 1 haftada gerçekleştirdiği operasyon ve faaliyetlerde; çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 101, uyuşturucu madde ticareti yapan 7 şahıs, ikamet ve işyerlerinde hırsızlık olaylarına karışan 20 şahıs olmak üzere toplam 128 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden 61’i tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Bu çalışmalar esnasında da 90,77 gram sentetik uyuşturucu madde ile 1021 sentetik ecza ve 11 ruhsatsız tabanca ile 3 de ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Trafik ekiplerinin denetimlerinde de 36 araca yüksek sesle müzik dinlemekten 33 araca da abartı egzoz kullanmaktan işlem yapıldı.