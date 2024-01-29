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Kentpark’tan ‘Lav-Paşabahçe haftası’ indirimleri

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Elbistan’ın en büyük alışveriş merkezlerinden olan Kentpark AVM her hafta bir ürün grubunda düzenlediği indirim kampanyası kapsamında ‘Bu hafta Lav-Paşabahçe haftası' sloganıyla bir hafta sürecek olan kampanya başlattı.

Kentpark’tan ‘Lav-Paşabahçe haftası’ indirimleri mask
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Kentpark AVM, her hafta bir ürün grubunda indirim kampanyasında 29 Ocak - 4 Şubat tarihleri arasında Paşabahçe ve Lav markalı ürünlerde indirim kampanyası yapacak.

Kampanya ile ilgili olarak Kentpark AVM Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Ödemiş, yaptığı açıklamada, “Yeni yılla birlikte her hafta farklı bir ürün grubunda indirimlerimiz oluyor. İndirim kampanyalarımıza ek ‘Bu hafta Lav-Paşabahçe haftası’ sloganıyla çok cazip indirimlerimiz olacak. Lav ve Paşabahçe markalı ürünlerde yapılacak indirimlerden, Kentpark avantaj kart sahibi müşterilerimiz 29 Ocak - 4 Şubat tarihleri arasında faydalanabilecek. İndirimlerden yararlanmak için tüm halkımızı mağazalarımıza bekliyoruz” ifadelerine yer verildi.

# Kentpark, İbrahim Ödemiş

29 Oca 2024 - 09:45 Kahramanmaraş/ Elbistan- Güncel

Mahreç  Hatice Köker

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