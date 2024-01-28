Dağdan kopan kaya parçası aracın içine girdi, sürücü yaralandı

Olay, Tunceli-Ovacık karayolunun 30. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, etkili olan yağışın ardından dağdan kopan kaya parçası, A.E.S.‘nin kullandığı kamyonetin ön camından içeri girdi. Biranda neye uğradığını şaşıran sürücü yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücüler kamyonetin içerisine giren kaya parçasını çıkartırken, sürücüye de ilk yardımda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri de olay yerinde inceleme yaptı.