Gölbaşı'nda otomobil hafif ticari araçla çarpıştı: 5 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı-Kahramanmaraş karayolunda Ali E. idaresindeki 01 VAH 60 plakalı otomobil ile İlyas A. idaresindeki 01 AL 877 hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 01 VAH 60 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan 44 ACF 933 plakalı otomobil ile 02 FK 303 plakalı otomobile çarptı. Kazada sürücüler Ali E., İlyas A. ve araçlarda yolcu olarak bulunan Şerife A., Zeliha D. ve Elif B. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.