Kaçan danayla kovalamaca başka mahallede son buldu

Edinilen bilgiye göre, bugün öğle saatlerinde bir dana Ömür Mahallesi’nde araçtan çiftliğe indirildiği esnada kaçtı. Vatandaşlar ve belediye ekipleri kaçan danayı yakalamak için seferber oldu. Mahallede korku ve paniğe neden olan dana, uzun süren kovalamaca sonucunda Gültepe Mahallesi’nde belediye yetkililerinin kullandığı iğnelerin etkili olmasıyla yakalandı. Çalışmalar esnasında şans eseri kimsenin yara almadığı öğrenildi.