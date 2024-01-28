- Çevre

Kaçan danayla kovalamaca başka mahallede son buldu

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Eskişehir’de arabadan çiftliğe indirilirken kaçan bir dana, uzun süren kovalamacanın ardından güçlükle yakalandı.

Kaçan danayla kovalamaca başka mahallede son buldu mask
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Edinilen bilgiye göre, bugün öğle saatlerinde bir dana Ömür Mahallesi’nde araçtan çiftliğe indirildiği esnada kaçtı. Vatandaşlar ve belediye ekipleri kaçan danayı yakalamak için seferber oldu. Mahallede korku ve paniğe neden olan dana, uzun süren kovalamaca sonucunda Gültepe Mahallesi’nde belediye yetkililerinin kullandığı iğnelerin etkili olmasıyla yakalandı. Çalışmalar esnasında şans eseri kimsenin yara almadığı öğrenildi.

28 Oca 2024 - 18:49 İHA Eskişehir- Çevre

Mahreç  İha

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