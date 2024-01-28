Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizin de şehirlerimizin de kaybedecek tek bir günü bile yoktur

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde yarışacak AK Parti Eskişehir ilçe belediye başkan adaylarının tanıtımı için Şehit Anıl Gül Spor Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuştu.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu'nun ardından ilçelerdeki adayları açıklayacaklarını belirten Erdoğan, AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak Eskişehir'de, büyükşehir ve ilçeleriyle destan yazacakları bir seçim geçirileceğine inandığını, Eskişehir'in 31 Mart'ta tercihini gerçek belediyecilikten yana kullanacağına şüphe duymadığını söyledi.

Türkiye'ye ve şehirlere vakit kaybettiren, kaynak ve enerji israfı ettiren şov, ajans, ideolojik dayatma, milletin ortak değerlerinin istismarı siyasetinin artık sonuna gelindiğini ifade eden Erdoğan, 31 Mart'ın, eser ve hizmet belediyeciliğinin yükselişinin sembolü olacağını, kuruluşun ve kurtuluşun şehri Eskişehir'in de Türkiye Yüzyılı belediyeciliğinin öncülüğünü yapacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bundan 30 yıl önce belediyelerde elde ettiği başarılarla milletin gönlüne girmiş bir kadro olarak önümüzdeki seçimlerde bir kez daha aynı yolda 'Bismillah' diyeceğiz. Eskişehir'in manevi muhafızı Yunus Emre'nin dediği gibi 'Biz sevdik aşık olduk, sevildik maşuk olduk. Her dem yeniden doğarız, bizden kim usanası.' Biz milletimize aşığız." diye konuştu.

Ülkeye hizmet etmek, şehirlere eser kazandırmak için sürekli kendilerini, kadroları, vizyonlarını, projelerini yenileyerek, daha ileriye götürerek yollarına devam ettiklerini anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eskişehir'e hızlı treni kim getirdi? Eskişehir'in bütün yollarıyla ilgili atılan adımlarda kimin imzası var? Otoyollar, otobanlar kiminle inşa edildi? Alt yapısıyla üst yapısıyla kim bunları yaptı, AK Parti. Bundan sonra, bir tarafı maalesef çorak ama bir tarafında da inşallah hem merkezi yönetim hem belediye el ele verdiği zaman Eskişehirimiz yeniden ihya olur ayağa kalkar." dedi.

AK Parti olarak kuruldukları günden bugüne kadar 17 defa millet tarafından sandıkta imtihana tabi tutulduklarını, hepsinden alınlarının akıyla çıktıklarını söyleyen Erdoğan, bu seçimde de hedeflerinin sandıktan birinci çıkmak olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şöyle devam etti:

"Dünyada ve bölgemizde öylesine kritik gelişmeler yaşanıyor ki ülkemizin de şehirlerimizin de kaybedecek bırakınız beş yılı, tek bir günü bile yoktur. Kaybettiğimiz her anın sadece kendimize değil, asıl evlatlarımızın geleceğine yüklenen devasa maliyetleri olacağını biliyoruz. Türkiye'ye bu kötülüğü Cumhuriyet boyunca defalarca yaptılar. Tek parti devrinde ülkeyi içe kapatarak bu kötülüğü yaptılar. Ardı ardına yaşadığımız darbelerle ülkeyi gerileterek bu kötülüğü yaptılar. Siyasi istikrarsızlık, sosyal ve ideolojik gerilim, ekonomik kriz, kısır döngüleriyle bu kötülüğü yaptılar. Terör örgütlerini başımıza musallat ederek, sınırlarımız boyunca sürekli bizi rahatsız ederek bu kötülüğü yaptılar. Emin olun bugün de fırsat bulsalar tüm bu felaketler zincirini yeniden boynumuza dolayacaklar. Hükümete geldiğimizden beri ülkemize kazandırdığımız demokrasi ve kalkınma atılımları yanında işte bu hain tuzaklarla da mücadele ettik. Sadece son 10 yılda yaşadıklarımızdan bir tanesi başka bir ülkenin başına gelse emin olun yerle yeksan olmuştu."

"Eski genel başkanın derdi yeniden genel başkanlık koltuğuna geri dönmek"

Erdoğan, milletle omuz omuza, kol kola, yürek yüreğe vererek, Türkiye'nin istiklali ve istikbali üzerinde oynanan tüm oyunları bozduklarını belirtti.

Hem asırlık altyapı ihmallerini telafi ettiklerini hem de Türkiye'yi Cumhuriyet'in ikinci asrına hazırladıklarını anlatan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Önümüzdeki seçimleri işte bu hazırlık çabasının bir merhalesi olarak görüyoruz. Dikkat ederseniz CHP'nin ve onunla aynı yöne bakan partilerin, şehirlerimizi geleceğe hazırlamak gibi bir derdi yok. Eski genel başkanları ile yeni genel başkanları ile masanın altındaki, sütun gerisindeki gölge başkanlarıyla oradaki herkesin derdi, kendi iktidar alanlarını korumak, genişletmek veya geri kazanmaktır. Tabii bu gerçeği itiraf edemedikleri için her siyasi partinin asli görevi ve hakkı olan seçimlere katılma iradesine dahi tahammül edemeyen bir çırpınış içindeler. Güya değişim diye gelen CHP'nin yeni genel başkanı ışık hızıyla tek parti faşizminin kendinden başka kimseye tahammülü olmayan zihniyete büründü. Gerçi partisinde kimsenin kendisini takmadığı anlaşılıyor ama o bize höykürerek bu zaafını gizleyebileceğini sanıyor. Eski genel başkanı derseniz, o da kendini gündemde tutmak için yarısı yalan, yarısı yanlış ama tamamı da cehalet ürünü hezeyanlarla bize sataşarak gündemde kalmaya çalışıyor. Onun derdi de CHP içinde giderek artan ve bir tarafını da kendisinin oluşturduğu kavgayı gözlerden saklayarak, sessiz, sedasız yeniden genel başkanlık koltuğuna geri dönmek.

Farkı görüyorsunuz değil mi? Biz hangi mücadeleleri veriyoruz, nelerle uğraşıyoruz, onlar hangi hırsların, hangi küçük oyunların hesabı içinde? Ziya Paşa ne güzel söylemiş. 'Ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz, şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde.' Varsın onlar kendi kısır siyasetlerinin, kavgalarının içinde boğulup gitsinler. Biz eser ve hizmet siyasetiyle ülkemizi büyütmeye, devletimizi güçlendirmeye, milletimizi gururlandırmaya devam edeceğiz."

"Türkiye Yüzyılı yolculuğumuzda bizi en iyi anlayacak, en çok destek verecek ilimiz Eskişehir"

Anadolu'nun mayasının bu topraklarda çalındığını dile getiren Erdoğan, "Haçlılara Anadolu'yu dar eden Kılıçarslan'ın, milletimizin irfanının asırlar aşan sesi Nasrettin Hoca'nın, gönül dünyamızın sultanlarından Yunus Emre'nin ve daha nice devlet ve hikmet büyüklerinin otağı Eskişehir... Türkiye Yüzyılı yolculuğumuzda bizi en iyi anlayacak, en çok destek verecek ilimiz Eskişehir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan eğitimde, sağlıkta, sanayide, teknolojide, tarımda, kültür-sanatta, şehircilikte, çevrede ve diğer alanlarda Türkiye'ye kazandırdıkları eser ve hizmetleri Eskişehir'in yakından bildiğini ifade ederek, belediyecilikte de benzer bir atılım dönemini 31 Mart'tan itibaren Eskişehir'de başlatacaklarını söyledi.

Demokrasi ve kalkınma atılımlarının ancak ülkenin her yerinde ve tüm alanlarda eş zamanlı yürürse ülkenin hedeflerine ulaşmasına hizmet edeceğini anlatan Erdoğan, Türkiye'nin şehirlerini, mümkünse tamamını gerçek belediyecilikle tanıştırma arzularının gerisinde bu hakikatin yattığını vurguladı.

"Belediye başkanlarımızın hep yanında yer alacağız"

Hükümet olarak gerçekleştirdikleri projelerin milletin hayatına tam manasıyla nüfuz edebilmesi için belediyelerin de destek vermesi, ayak uydurması gerektiğini dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Gözü de gönlü de aklı da başka yerlerde olanların şehirlerimize ve insanımıza verecek hizmetleri olmadığını son dönemde hep birlikte gördük, yaşadık. AK Parti ve Cumhur İttifakı'ndaki ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi olarak adaylarımızı, milletimizin ve şehirlerimizin her adımında, her anında hep yanında olacak isimlerden belirledik, belirliyoruz. Türkiye Yüzyılı vizyonunun sahibi bir ülkenin şehirleri ancak bu vasıftaki belediye başkanlarıyla yönetildiği takdirde geleceğe hazırlanabilir. Cumhurbaşkanı'yla hükümetiyle Cumhur İttifakı'nın Meclis'teki gruplarıyla belediye başkanlarımızın hep yanında yer alacağız.

Sizlerin de takip ettiği gibi dünyadaki siyasi ve ekonomik güç dengelerinin yeniden kurulmaya başlandığı bir dönemden geçiyoruz. Türkiye kurduğumuz güçlü altyapı sayesinde bu yeni döneme geçmişte hiç olmadığı kadar hazırlıklı giriyor. Küresel ve bölgesel konjonktür de ülkemizin stratejik önemini ve avantajlarını artırıyor. Siyasi, ekonomik ve askeri olarak artık kendi kararlarını verme, kendi hedeflerini belirleme ve bu doğrultuda gereken adımları atma imkanına kavuşan bir ülkeyiz."

"Türkiye'nin dikkatini dağıtacak hiçbir polemiğe girmiyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eskişehir başta olmak üzere 81 ilin tamamının, 21. yüzyılın lider ülkesi Türkiye hedefine inandığını, kilitlendiğini bildiklerini, kendilerine düşen görevin bu potansiyeli harekete geçirmek, bu gücün doğru istikamete odaklanmasını sağlamak olduğunu söyledi.

Erdoğan, "Bunun için Türkiye'nin dikkatini dağıtacak hiçbir polemiğe girmiyor, emperyalist hesapların ürünü tüm oyunlardan, tüm senaryolardan uzak duruyoruz. Ülkemize fayda sağlamayacak, milletimizin güvenlik ve refah beklentilerine katkı vermeyecek hiçbir tartışmanın, hiçbir kavganın içinde olmadık, olmayacağız. Amacımız bağcıyı dövmek değil, üzüm yemektir. Dün '2023 hedefleri' demiştik, bugün 'Türkiye Yüzyılı' diyoruz. Bizden sonraki nesil de inşallah çok daha iddialı vizyonla milletimizi çok daha ileriye taşıyacak." diye konuştu.

En büyük başarılarının Cumhuriyet'in ilk asrında, Türkiye'nin atılımlarını engelleyen ne varsa hepsinin geride kalmasını sağlamak olduğuna inandığını dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu milletin ayağına prangalar vurulmadığında, sinsi oyunlarla kesilmediğinde neler yapabileceğini geçtiğimiz 21 yılda dost-düşman herkese gösterdik. Allah'ın izniyle önümüzdeki süreçte ülkemizi her bakımdan dünyanın en büyük, en güçlü devletleri arasına sokarak yeni bir dönemin kapılarını aralayacağız. Boşuna Türkiye Yüzyılı demiyoruz. Gerçekten önümüzdeki asrı, Türkiye asrı, Türk asrı yapmanın kararlılığı, azmi, gayreti, heyecanıyla bu vizyona sarılıyoruz. Eskişehir'i de bu kutlu yolculuğun lokomotif illerinden biri olarak kabul ediyor, buna hazırlamak istiyoruz. Bugünkü buluşmamız inşallah tarihe böyle geçerek evlatlarımıza bırakacağımız bir büyük miras hüviyeti kazanacaktır."

Erdoğan, alandakilere, "Türkiye Yüzyılı şehirleri için hazır mıyız? Türkiye Yüzyılı şehirleri için kararlı mıyız? Türkiye Yüzyılı şehirleri için kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Seçim gecesi Türkiye haritasını Cumhur İttifakı'nın renkleriyle boyuyor muyuz? Büyük ve güçlü Türkiye'nin yolunu açıyor muyuz?" diye seslendi.

Notlar

Toplantının yapıldığı salonda "Gökte ay yıldızlı bayrak, Odunpazarı yeniden aklanacak", "Sen uzayı fethetmeye devam et, Tepebaşı zaten bize emanet" pankartı, "Eskişehir tamam inşallah", "Hazırız, kararlıyız" yazısı ile AK Parti ve Türkiye Yüzyılı amblemleri yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından ilçe belediye başkan adaylarını alfabetik sıraya göre çağırarak tanıttı.

Toplantıya Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Yusuf Ziya Yılmaz, Hasan Basri Yalçın, Erkan Kandemir ve AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin katıldı.