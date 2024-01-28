Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Kılıçdaroğlu’nun derdi koltuğuna geri dönmek"

AK Parti Eskişehir Aday Tanıtım Toplantısına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP’nin yeni ve eski genel başkanlarını eleştirerek, “Partisinde kimsenin kendisini takmadığı anlaşılıyor ama o bize höykürerek bu zaafını gizleyebileceğini sanıyor. Eski genel başkanı derseniz o da kendini gündemde tutmak için yarısı yalan yarısı yanlış ama tamamı da cehalet ürünü hezeyanlarla bize sataşarak gündemde kalmaya çalışıyor. Onun derdi de CHP içinde giderek artan ve bir tarafını da kendisinin oluşturduğu kavgayı gözlerden saklayarak sessiz sedasız yeniden genel başkanlık koltuğuna geri dönmek" dedi.

Yenikent Mahallesinde bulunan Şehit Anıl Gül Spor Salonunda düzenlenen toplantıda partililere seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özel ile eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef aldı. Yerel yönetimde şehirleri geleceğe hazırladıklarını ifade eden Erdoğan, konuşmasının devamında şunları söyledi:

“Dikkat ederseniz CHP’nin ve onunla aynı yöne bakan partilerin şehirlerimizi geleceğe hazırlamak gibi bir derdi yok. Eski genel başkanlarıyla, yeni genel başkanlarıyla masanın altındaki sütun gerisindeki gölge başkanlarıyla oradaki herkesin derdi kendi iktidar alanlarını korumak, genişletmek veya geri kazanmaktır. Bu gerçeği itiraf edemedikleri için her siyasi partinin asli görevi ve hakkı olan seçimlere katılma iradesine dahi tahammül edemeyen bir çırpınış içindeler. Güya değişim diye gelen CHP’nin yeni genel başkanı, ışık hızıyla tek parti faşizminin kendinden başka kimseye tahammülü olmayan zihniyetine büründü. Gerçi partisinde kimsenin kendisini takmadığı anlaşılıyor ama o bize höykürerek bu zaafını gizleyebileceğini sanıyor. Eski genel başkanı derseniz o da kendini gündemde tutmak için yarısı yalan yarısı yanlış ama tamamı da cehalet ürünü hezeyanlarla bize sataşarak gündemde kalmaya çalışıyor. Onun derdi de CHP içinde giderek artan ve bir tarafını da kendisinin oluşturduğu kavgayı gözlerden saklayarak sessiz sedasız yeniden genel başkanlık koltuğuna geri dönmek.”