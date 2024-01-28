Vatandaşların kızak keyfi

6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş şehir merkezine yılın ilk karı düştü. Özellikle Elbistan, Afşin, Göksun ve Çağlayancerit ilçelerinde etkili olan kar yağışı şehrin yüksek kesimlerini de beyaza bürüdü.

Deprem psikolojisinden kurtulmak isteyen vatandaşlar kar keyfini yaşamak istedi. Okulların tatil olmasını da fırsat bilen çocuklar kar keyfi yaşadı. Şehir merkezinde bazı vatandaşlar da kar topu oynadı. Kendi imkanlarınca kızak yapıp kayma fırsatı bulan vatandaşlar mutlu anlar yaşadı.

Karlı bölgede yaşayan vatandaşların her türlü ekipmanı kendi imkanlarıyla yapabileceğini ifade eden Mustafa Uludağ, “Ben kızak yapıyorum bazen karlı bölgede kar keyfini yaşıyorum. Hayat da kurtarabiliyor. Hasta ve mahsur insanları bulunduğu yerden aşağıya indirebilirsiniz. Örneğin 60 kilogramlık bidonu ortadan kesip kızak yapabilirsiniz” dedi.