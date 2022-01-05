Zülkif Yıldız, Berberler ve Kuaförler Odası başkanlığına aday oldu

Yıldız, güçlü yönetim ve güçlü esnaf parolası ile yola çıktığını belirterek, “Meslektaşlarımızın yalnız olmadığını göstermek ve çözüm odaklı bir anlayışla esnaflarımız arasında birlik ve beraberliği en üst düzeye ulaştırmak için adayım” dedi.

1996 yılında adım attığı berberlik mesleğini, 14 yıldır da kendisine ait işyerinde sürdürdüğünü ifade eden Elbistan Berberler ve Kuaförler Odası başkan adayı Zülkif Yıldız, 9 Ocak 2022 Pazar günü gerçekleştirilecek kongrenin tüm üyelere hayırlı olması temennisinde bulundu.

Projelerini anlatan Yıldız, havuz sistemini hayata geçireceklerini vurgulayarak, “İlçemizdeki berber, kuaför ve güzellik merkezlerimizin ihtiyaç duyduğu sarf malzemeleri odamız aracılığı ile temin edilecek. Bu satıştan elde edilecek gelir de oluşturacağımız havuz sistemine aktarılacak. Havuzdaki birikimler de, oda üyelerimizin iyi ve kötü günlerinde yardımcı olmak için kullanılacak. Esnafımız, asla yalnız olmayacak. Kötü gününde, düğününde, nişanında, cenazesinde, hastalıkta ve sağlıkta odasının en büyük destekçisi olduğunu bilecek. Oda olarak, üyelerimize can yoldaşlığı yapacağız” diye konuştu.

Oda binasını daha modern ve ferah bir şekle dönüştürmek istediklerini dile getiren başkan adayı Yıldız, “Sektörde yaşanan sorunların bilincindeyiz. Seçim sürecinde de kapı kapı gezerek esnaflarımızın eksik ve ihtiyaçlarını, odadan beklentilerini ilk ağızdan dinleme imkanımız oldu. Bizim en büyük hedefimiz güçlü yönetim ve güçlü esnaftır. Üyesinden aldığı gücü yine üyesi için kullanan, onların dertleri ile hemhal olan bir yönetim anlayışı sergileyeceğiz. Odamızın binasını, daha ferah ve modern bir yapıya büründüreceğiz. Hiçbir şekilde ayrımcılık yapmadan birlik ve beraberlik içinde; omuz omuza vererek esnafımızın geleceği için elimizden gelen gayreti göstereceğiz.

Pandemi sürecinden en çok etkilenen kesimlerin başında bizler geldik. Halen içinden geçtiğimiz bu süreçten dersler çıkararak, hiçbir meslektaşımızın yalnız olmadığını göstermek ve sorunlara hep birlikte çözüm üretmek istiyoruz. Meslektaşlarımızın teveccühü ile seçilip göreve başladığımızda mesleki sorunları çözmek için değil; üyelerimizin de gönül bağını sağlamlaştıracağı birlik ve beraberlik geceleri organize edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Hafta tatili uygulamasının aynen devam edeceğini ve bundan taviz verilmeyeceğinin altını çizen Elbistan Berberler ve Kuaförler Odası başkan adayı Zülkif Yıldız, son olarak, “İşyerini mücbir sebeplerden dolayı kapatmak zorunda kalan ya da mesleğini terk eden esnaflarımızın ayrıca vefat etse dahi yasa gereği mirasçıların ödemesi gereken aidat borcunu da kuracağımız havuz sisteminden karşılayarak, onları büyük bir yükten kurtaracağız.

Esnafımıza yeni bir ses ve soluk getirme adına çıktığımız bu yolda tüm üyelerimizi, 9 Ocak Pazar günü Elbistan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi salonunda yapılacak kongremize bekliyoruz” şeklinde konuştu.