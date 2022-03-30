Zirve Asansör, törenle açıldı

Efsus Turan Mahallesi Atlas Caddesi’nde hizmet verecek olan Zirve Asansör’ün açılışına Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven ile birlikte çok sayıda davetli katıldı. Kurdele kesilmesinin ardından değerlendirmelerde bulunan firma yetkilileri Ahmet ve Ali Arslan, müşterilerinin projelerini hayalinizdeki şekle getirmeyi hedeflediklerini söylediler.

Ahmet ve Ali Arslan, “Afşin Zirve Asansör olarak, sektördeki talep ve beklentileri yoğun deneyim ve eksper bakışıyla objektif biçimde değerlendirmekte; dinamik, yenilikçi, gelişmeci bir yaklaşımla günlük değil en üst düzeyde müşteri memnuniyetini oluşturmak amacındayız. Kalitede süreklilik, uygun fiyat, karşılıklı güven ve dürüstlük, vizyonumuzu oluşturan asli ilke ve vazgeçilmeyecek değerlerimizdir. Zirve Asansör, bu ilke ve değerlere bağlı kalarak; sektörün en iyileri arasında konumunu alacaktır.

Zirve Asansör olarak, asansör montajı, bakım ve revizyonu hizmetini, referanslarıyla sabitleşmiş olan güvenilirlik ve satış ardından hizmetleri ile garanti şartlarıyla uzman ekip tarafından sunmaktayız. Ekibimiz, müşterilerinin isteklerine göre en ideal şekilde projelendirip, montaj sürecini projeye ideal olarak tamamlar. Son denetim ekibimiz asansörün projeye idealliğini denetleyip asansörü kusursuz bir şekilde müşterimize teslimatını gerçekleştirir. Bütün bu süreçte önceliğimiz, müşteri memnuniyeti, teslim ettiğimiz asansörlerin güvenliği ve konforudur.

Afşin ve bölge halkında en iyi ve kaliteli hizmeti sunmak için çıktığımız bu yolda bizleri yalnız bırakmayan tüm hemşerilerimize teşekkür ederiz” dediler.

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven de, firma yetkilileri Ahmet ve Ali Arslan’a yeni işyerlerinin hayırlı olması temennisinde bulundu.