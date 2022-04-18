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Zirai donun vurduğu kayısı TBMM gündeminde

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu kayısıda yaşanan zirai don hadisesini TBMM Genel kurulunda gündeme getirdi.

Zirai donun vurduğu kayısı TBMM gündeminde
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) MYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, başta Malatya olmak üzere bölgede sıfırın altına düşen sıcaklıklar nedeniyle kayısı ağaçlarının meyve gözelerinde ciddi zararların tespit edildiğini belirterek, kayısı üreticilerinin mağduriyetinin giderilmesini talep etti.

Konuyla ilgili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'de genel kurulda söz alan Fendoğlu, "Malatya ve bölgemizde zirai don nedeniyle çiçek açan kayısı ağaçlarımız zarar gördü. 12-14 Nisan da yaşanan don ve aşırı rüzgarın etkisiyle kayısı ağaçlarının meyve gözelerinde ciddi zararların olduğu tespit edildi. Malatya ve bölgemizde kaysı üreticilerinin geçim kaynağı olan kayısısının zarar görmesi bölgemizdeki köylümüzü ciddi zarara uğrattı. Kayısı dışında geliri olmayan üreticilerimiz, çiftçilerimiz bu yaşanan don felaketinin Tarım Bakanlığımız ve il müdürlüğümüzün, üretici ve köylümüzün mağduriyetlerinin giderilmesi için saha çalışması yapması ve bu felaketinden doğan zararların telafisi için devletimizden destek beklemektedir” dedi.

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Zirai Donun Vurduğu Kayısı TBMM Gündeminde