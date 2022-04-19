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Zirai donla ilgili saha çalışmaları başladı

Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri, zirai don sonrasında meyve ekilişlerdeki hasar tespit için çalışmalarına başladı.

Zirai donla ilgili saha çalışmaları başladı
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Elbistan’da, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı raporlara göre, 12 Nisan'ı 13 Nisan'a bağlayan gece sıcaklıkları Akarca Mahallesi'nde eksi 4,6 dereceye düştü. İlçenin bir diğer referans noktası olan Kangal Mahallesi'nde de termometreler eksi 4,3'ü gösterdi. Sıcaklıkları bu aşırı düşüş, ertesi gece de devam etti. Akarca'da eksi 5,6 ve Kangal'da ise eksi 4,5 derece olarak ölçüldü. Bu düşüşle birlikte kayısı üreticisinin korkulu rüyası gerçek oldu. Sıcaklık düşüşüne bağlı olarak yaşanan zirai don, özellikle düşük rakımlı yerlerde çiçek açan kayısı ağaçlar ile birlikte arpa ve buğday gibi ekilişlere hasar verdi.

Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde görevli ziraat mühendisleri, zararın boyutu ve ürünlerin durumunu görmek için saha çalışmalarını başlattı. Arpa ve buğday tarlaları başta olmak üzere kayısı bahçelerini tek tek dolaşan ziraat mühendisleri, çiftçilerle görüşerek gerekli bilgilendirmelerde bulundu. Ziraat mühendisleri, zirai don nedeniyle hasar oluşan arpa-buğday ekili arazilerde çiftçileri alternatif ürün ekimine yönlendirdi.

Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Çitil, saha çalışmalarının önümüzdeki günlerde de süreceğini söyledi.

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