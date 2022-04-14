Zimem defteri geleneği ile 40 ailenin bakkal borcu silindi

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven’in mahalle bakkallarını gezerek tespit ettiği ailelerin borçları İngiltere’de bulunan MÜSİAD Londra Şube Başkanı Mustafa Demir’in girişimleriyle ödendi.

İngiltere’de bulunan iş insanlarının maddi desteğiyle bakkal borcunu ödeyemeyen 40 ihtiyaç sahibi ailenin borcunun kapatıldığını dile getiren Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, “Beyceğiz Mahallesinde bulunan bakkalımızı ziyaret ederek borcunu ödeyemeyecek insanlarımızı tespit ettik. Beyceğiz mahallemizdeki bakkaldan 29 dar gelirli vatandaşımızın borçları olan veresiye defteri satın alındı, hesapları kapatıldı. Karşıyaka Mahallesinde de 11 dar gelirli vatandaşımızın veresiye defterindeki hesaplar, Londra MÜSİAD tarafından satın alınarak kapatıldı” dedi.

Bu davranışın diğer hayırseverlere de örnek olması temennisinde bulunan Başkan Güven, “Bu güzel örnek için tekrar tüm hayırseverler teşekkür ederim. Diğer hayırsever işadamlarına örnek olması dileğiyle. Londra’dan Afşin’e kadar yetiştiler. İnşallah diğer iş adamlarımız da ihtiyaç sahiplerinin yardımına yetişirler. Başta Londra MÜSİAD Başkanı Mustafa Demir olmak üzere bütün hayırseverlere teşekkür ediyorum. Allah hayırlarını kabul etsin” ifadelerini kullandı.