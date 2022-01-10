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Zedeli’den teşekkür

Elbistan Esnaflar ve Bakkallar Odası başkan adayı Burhan Zedeli, seçimin sonuçlanmasının ardından bir teşekkür mesajı yayımladı.

Zedeli’den teşekkür
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Seçim sonuçlarının Elbistan esnafına hayırlı olması temennisinde bulunan Zedeli, “Esnafımız sandıkta kararını verdi. Yoğun bir katılımla gerçekleştirdiğimiz seçimlerin sonucu, tüm esnaflarımıza hayırlı ve uğurlu olsun.  Seçimlerimiz herhangi bir gerginliğe sahne olmadan huzurlu bir ortamda tamamlandı. Üyelerimiz de demokratik bir şekilde oylarını kullandılar. Gerek kampanya döneminde gerekse de seçim günü bizlere destek veren ya da vermeyen tüm esnaflarımıza teşekkür ediyoruz. Seçimin güvenliğini sağlamak için salonda her türlü önlemi alan emniyet teşkilatımıza da şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

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Zedeliden Teşekkür