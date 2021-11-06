Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner136
15 çevre ve doğa kuruluşundan termik santral deklarasyonu
15 çevre ve doğa kuruluşundan...
84 parsele bölünen hizmet alanının satışı için yeni ihale takvimi açıklandı
84 parsele bölünen hizmet alanının...
Pınarbaşı Ortaokulu’na uluslararası ‘Mükemmellik Okulu’ ödülü
Pınarbaşı Ortaokulu’na uluslararası ‘Mükemmellik Okulu’...
Başkan Şengül: “Asgari ücretten vergi ve kesintilere son verilsin”
Başkan Şengül: “Asgari ücretten vergi...
Karayolları ekipleri kış mevsimine hazır
Karayolları ekipleri kış mevsimine hazır
banner191
banner162

Zedeli’den açık pazar esnafına ziyaret

Elbistan Esnaflar ve Bakkallar Odası Başkan adayı Burhan Zedeli, seçim çalışmaları kapsamında açık pazar esnafı ile bir araya geldi.

Zedeli’den açık pazar esnafına ziyaret
banner167

Elbistan Esnaflar ve Bakkallar Odası’nın önümüzdeki dönemde yapılacak başkanlık seçimleri için adaylığını açıklayan Burhan Zedeli, çalışmalarına esnaf gezileri ile devam ediyor.

Ziyaretleri ile ilgili olarak değerlendirme yapan Zedeli, “Esnafımıza bir dokunup bin ah işitiyoruz. Onların sorun ve sıkıntılarına odaklanan; çözümü için de elini taşın altına koyan bir yönetim anlayışı ile bu yola çıktığımızı anlatıyoruz. Mevcut ekonomik durumla birlikte kendilerine uzanacak bir el aramak esnafımızın kaderi değil. Esnafın derdine merhem olmak için üzerimize düşeni en iyi şekilde yapmaya hazırız. Esnaflarımız da bizim bu yöndeki samimiyetimizi görüyor. Seçime kadar çalmadık kapı bırakmayacağız. Esnaflarımızla hemhal olarak gönüllerine girmek için çalışacağız” dedi.

Esnaflardan gördükleri teveccühün azimlerini arttırdığına değinen Elbistan Esnaflar ve Bakkallar Odası Başkan adayı Burhan Zedeli, “Gün doğmadan işyerini açan; geçim derdiyle birlikte çocuklarına daha iyi bir yarın hazırlamak için bin bir zorluğa katlanan esnafımızın hakkını hiç kimseye yedirmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Zedeliden Açık Pazar Esnafına Ziyaret