Zedeli’den açık pazar esnafına ziyaret

Elbistan Esnaflar ve Bakkallar Odası’nın önümüzdeki dönemde yapılacak başkanlık seçimleri için adaylığını açıklayan Burhan Zedeli, çalışmalarına esnaf gezileri ile devam ediyor.

Ziyaretleri ile ilgili olarak değerlendirme yapan Zedeli, “Esnafımıza bir dokunup bin ah işitiyoruz. Onların sorun ve sıkıntılarına odaklanan; çözümü için de elini taşın altına koyan bir yönetim anlayışı ile bu yola çıktığımızı anlatıyoruz. Mevcut ekonomik durumla birlikte kendilerine uzanacak bir el aramak esnafımızın kaderi değil. Esnafın derdine merhem olmak için üzerimize düşeni en iyi şekilde yapmaya hazırız. Esnaflarımız da bizim bu yöndeki samimiyetimizi görüyor. Seçime kadar çalmadık kapı bırakmayacağız. Esnaflarımızla hemhal olarak gönüllerine girmek için çalışacağız” dedi.

Esnaflardan gördükleri teveccühün azimlerini arttırdığına değinen Elbistan Esnaflar ve Bakkallar Odası Başkan adayı Burhan Zedeli, “Gün doğmadan işyerini açan; geçim derdiyle birlikte çocuklarına daha iyi bir yarın hazırlamak için bin bir zorluğa katlanan esnafımızın hakkını hiç kimseye yedirmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.