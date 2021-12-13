Zedeli: “Odanın parasının har vurup harman savrulmasına dur diyeceğiz”

Başkan adayı Zedeli, odadaki personelin sigorta primlerinin ödenmeden bu şekildeki bir israfı kabul etmediklerini vurguladı.

Elbistan Esnaflar ve Bakkallar Odası’nda başkanlık seçimleri 2022 Ocak ayında yapılacak. Başkan adayı Burhan Zedeli, odanın gelir-gider bilançosunu açıklayarak mevcut yönetimi, israf ve gereksiz harcamalar üzerinden eleştiri yağmuruna tuttu.

4 yıllık bilançoda, her yıl ortalama 75 bin lira gibi bir ikram ve ağırlama gideri olduğunun bilgisini veren Zedeli, “Üyenin alın terinden keserek verdiği aidatlar, çarçur edilmiş. Yılda ortalama 75 bin lira izzet, ikram ve ağırlama için para ödenmiş gözüküyor. Odanın yıllık gelirinin 3’te 1’ine tekabül ediyor. 4 yılda 1 milyon 16 bin lira bütçe var bunun 302 bin lirası izzet ikrama gitmiş. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Türkiye’nin hangi şehrinde hangi odasında böyle bir durum var. Kıt kanaat geçinmeye çalışan üyenin aidatını, bu şekilde harcarsan müsriflikte çığır açmış olursun. Bu durumu hiç kimse kabul etmez” şeklinde konuştu.

İzzet, ikram ve ağırlama giderlerinin, personel ücretleri ile neredeyse denk olduğunu dile getiren Elbistan Esnaflar ve Bakkallar Odası Başkan adayı Burhan Zedeli, “2021’de 95 bin 553 lira, 2020’de 75 bin 651 lira, 2019’da 55 bin 122 lira ve 2018’de de 75 bin 727 lira para harcamış. Ne ikram ettiniz de yıllık bütçenizin 3’te 1’ini harcadınız. Personelin sigorta primlerini ödemek varken neden böylesine bir şeye kalkıştınız? Bu rakamlar ve bilanço, odanın ne kadar kötü yönetildiğinin en büyük göstergesidir. Rakamlar ortadadır. Odanın geldiği ve içinde bulunduğu durum içler acısıdır.

İnşallah, 2022 yılıyla birlikte bu düzeni değiştireceğiz. Üyelerimizin desteği ve teveccühü ile israfa, har vurup harman savurmaya son vererek; odanın kaynaklarını esnaflarımız için kullanacağız. Esnaftan aldığını esnafa harcayan; kasasındaki tek bir kuruşu dahi heba etmeyen bir anlayışı getireceğiz. Esnaf olmadan oda olmaz düşüncesiyle yeni dönemin kapılarını aralayacağız” ifadelerini kullandı.