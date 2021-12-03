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Zedeli, hal esnafı ile yemekte bir araya geldi

Elbistan Esnaflar ve Bakkallar Odası’nın önümüzdeki dönemde yapılacak başkanlık seçimleri için adaylığını açıklayan Burhan Zedeli, sebze ve meyve hali esnafı ile yemekte buluştu.

Zedeli, hal esnafı ile yemekte bir araya geldi
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Hal esnafının sorun ve sıkıntılarını dinleyen Elbistan Esnaflar ve Bakkallar Odası Başkan adayı Burhan Zedeli, şahsına ve ekibine gösterilen teveccühten dolayı büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.

Talip olduğu başkanlık makamının asıl sahibinin esnaf olduğunu vurgulayan Zedeli, “Bu yola da makamı amaç değil araç olarak görerek çıktık” dedi.

Elbistan Esnaflar ve Bakkallar Odası’nın, esnaftan aldığı gücü yine esnaf için kullanması gerektiğine işaret eden başkan adayı Burhan Zedeli, “Esnafının yanında duran, sorun, istek ve taleplerinin üst perdede dile getirerek çözümü için elinden gelen gayreti sahaya yansıtan bir sistemi geliştirmek için buradayız” şeklinde konuştu.

Odayı, kurumsal bir yapıya dönüştürerek esnafına her daim omuz verecek bir seviyeye getireceklerinin altını çizen Zedeli, “Şimdi birlik ve beraberlik zamanı diyerek çalışmalarımıza devam ediyoruz. Esnafımıza hizmetten başka gaye bilmeden kapı kapı dolaşıp kendimizi anlatarak kendilerinden destek istiyoruz. Bu gün de hal esnafımızla bir araya geldik. Esnafımızın derdi dağları aşmış. Onların seslerine ses olacak bir yönetim sözümüz var. İnşallah, esnafımızın gönlünde yerimizi alarak odamızı da hep birlikte yöneteceğiz. Birliğimiz ve beraberliğimiz en büyük gücümüz olacak” ifadelerini kullandı.

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