Zedeli: “30 yıllık odamızı kiracılığa mahkum ettiler”

Zedeli, seçime kısa bir süre kala yaptığı açıklamada; mevcut yönetiminin attığı yanlış adımların, Elbistan Esnaflar ve Bakkallar Odası’nı geri dönülemez bir yola soktuğunu söyledi.

Bütçenin yanlış değerlendirilmesi sonucunda Elbistan Esnaflar ve Bakkallar Odası’nın kuruluşundan beri hizmet verdiği yerin de kaybedildiğini anlatan Zedeli, “Binlerce üyeye sahip olan odamız, maalesef ki son dönemde hiç olmadığı kadar kötü yönetildi. Bütçe, harcanması gereken kalemler dışında her yere harcandı. Bu hata, kaçınılmaz bir sonu da beraberinde getirdi. Odamızın 30 yıllık hizmet noktası olan Örnek İşhanı’ndaki tek mülkiyeti de 24 Kasım’da icra yoluyla satıldı. Zaten mevcut bina da kiralık olduğu için; odamızın mülkiyeti kalmadı.

Her ne kadar odanın bilançolarında 3 tane gayrimenkul olduğu gösterilse ve mevcut binanın da odaya ait olduğu söylense de bunlar gerçeği yansıtmıyor. Şuan hizmet için kullanılan yerin de tapusu, Elbistan Esnaflar ve Bakkallar Odası’nın değil başkasının adına kayıtlı. Bu gün itibariyle odaya ait gayrimenkul bulunmuyor. Bu da odamızın artık kiracılığa mahkum hale geldiğini ortaya koyuyor. Tüm üyelerimizin bu gerçeği bilmesi gerekiyor. Elbistan’ın en köklü meslek odasının bu hale gelmesi, gerçekten çok üzücü” diye konuştu.

Basit usuldeki üyelerden 3 ayda bir alınan muhasebe ücreti ile ilgili de eleştirilerini sıralayan Elbistan Esnaflar ve Bakkallar Odası başkan adayı Burhan Zedeli, “Şuanda basit usuldeki muhasebe ücreti için 3 ayda bir 100 lira ücret alındığını biliyoruz. Aynı durumdaki diğer odalarda ise alınan ücret 3 ayda 30 lira. Arada büyük kat farkı var. Şu ekonomik krizde; esnaflarımızın çoğunun siftah etmeden dükkân kapattığı bu günlerde büyük kat fazla ücret alınması kabul edilemez. Üyelerimizin teveccühü ile göreve geldiğimizde yanlışları düzeltip; esnafının yanında olan oda anlayışını tesis edeceğiz. Bunun sözünü şimdiden veriyoruz” ifadelerini kullandı.